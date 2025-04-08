台股續跌一度重挫千點但跌勢減緩 台幣早盤多空拉鋸

台股昨天補跌慘遭空方暴擊，創下史上最大跌點與最大跌幅，且成交量窒息，8日大盤開低走低，指數一度重挫逾千點，開盤10分鐘，跌點約8百點，跌幅逾4.3％。台積電股價繼續大跌，797元開盤，大跌51元。

不過，美股四大指數跌勢趨緩，那斯達克指數及費城半導體指數由黑翻紅，VIX恐慌指數盤中突破60後，漲幅收斂，以46.98點作收，改寫5年來收盤最高。道瓊指數早盤跳水跌逾1700點，終場收盤只跌0.91％，那斯達克指數小漲0.1％，S&P 500指數小跌0.23％，費城半導體指數大漲2.7％。

台股7日重挫，上市股票有936檔跌停，8日平盤下禁止放空，有助於減少投機性放空對股市的衝擊。

新台幣匯市方面，央行7日進場大力拋匯阻貶新台幣，使得新台幣由貶轉升，以33.055兌一美元收盤，新台幣對美元匯率8日以33.09兌一美元開盤，一度由貶轉升，市場多空力量拉鋸中。

央行此次不僅早早介入匯市表態，並且推出4大穩定機制：建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統；如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定；備妥充沛的外幣流動性；提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。