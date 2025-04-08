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今跌勢收斂！台積電長線價值浮現 「超值入場點」現蹤

台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

因應股市動盪 善用定時定額與逢低加碼策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過去六次重大股災的美股表現。(資料來源：彭博，鉅亨買基金整理)
過去六次重大股災的美股表現。(資料來源：彭博，鉅亨買基金整理)

美國總統川普提出的最新關稅政策，遠超市場預期，導致美股重挫，並引發國際投資情緒急凍。在此情況下，投資人該如何因應？「鉅亨買基金」建議，此時需謹慎控管風險，不適合單筆重押，也應避免過度槓桿，可善用定期定額與逢低加碼策略，等待市場回歸基本面，避免因恐慌錯失長期資產增值的機會。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，川普加徵關稅意在縮減貿易逆差與財政赤字，強調反制匯率操控與補貼行為，同時藉關稅增收，為未來減稅與財政改革鋪路。

對於投資人來說，最關心的問題是如何判斷市場是否已落底。羅瑤庭指出，短期來看，若美國與主要貿易盟友（如歐洲、日本、韓國、台灣等）談判成功並將關稅降至10%-15%，將是市場的正面訊號。此外，若印度和越南等東南亞國家能避免成為中國大陸「產地洗白」的跳板，也有助於市場信心回穩。

長期來看，當各國陸續與美國達成協議，市場焦點將轉向美國是否會進入經濟衰退。若企業投資與雇用減速、薪資壓力減緩、通膨降溫，聯準會可能會進入降息循環，且金融體系未出現明顯泡沫或信用風險，那麼股市將有望觸底回升。

面對政策不確定性加劇與股市劇烈震盪，羅瑤庭建議，投資人應做好資產防禦與風險控管。首先，應避免過度集中在單一股票或是單筆重押，尤其是當市場風暴來襲時，若公司基本面不穩，可能會導致資本損失。此外，高槓桿或結構性商品在市場波動劇烈時，會使損失無法控制，因此應謹慎使用。

對於年輕且離退休較遠的投資人，羅瑤庭認為應維持定期定額投資，可利用「超底王」逢低自動加碼策略捕捉下跌買進時機，進而提高長期資產增值的機會。對於已退休或即將退休的投資人，則應該保持股債分散配置，只要不過度恐慌，耐心持有即可。這樣的策略能有效分散風險，並在市場震盪中保持穩定。羅瑤庭提醒，當前的市場環境充滿不確定性，投資人應保持冷靜，採取風險控管措施，並堅持長期投資策略，這樣才能在波動中把握住長期資產增值的機會。

美國 關稅

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