龍巖（5530）沒跌停是黑色幽默或是合理決策？專家：一種「被」避險股

經典港劇《大時代》就是以股市開頭，大反派丁蟹一家炒股蒙受損失而逐一跳樓。而在市場劇烈波動，出現巨幅虧損的時候，投資人肯定血壓升高，心灰意冷，情緒低落。除了開玩笑去睡公園、住紙箱，也會忍不住去看殯葬股龍巖，在這個所有股票一起跳樓的時候，竟然由跌停價湧入資金開低走高，可以說是某種黑色幽默嗎？

只要還有開玩笑的力氣，就還沒放棄希望。換個角度想，人總有一死，再加上高齡化社會趨勢，這必然也是一種長期需求。不過，難道死人的事越多，就是殯葬業利多嗎？先看到整體數據，近五年死亡人數來看，雖然過程有小幅成長，但還算穩定在 20 萬人左右。真正加分的是殯葬算是內需產業，不會被課關稅，也不會受升降息影響。甚至如疫情或恐慌等新聞事件出現，還會有關注度與買盤湧入，成為一種「被」避險股。

至於龍巖近五年的年營收，也大約在 40 億左右，當然也沒有所謂大單或大幅成長。

以近 10 年的 EPS 觀察，除了在 2017、2018 年有一次性大量商品完工，認列收入超過10億，EPS 大多在 3 元左右。

但龍巖的優勢除了市場穩定，其營收組成有近九成營收都是由核心業務——塔位墓園與禮儀服務貢獻，而這兩項業務則分別有 90%、45% 的毛利率。另外，龍巖所提供的生前契約服務有超過 8 成的市佔率，但台灣持有生前契約的人則少於 5%，也就是說市場對其獲利還能保有一定的想像空間。

而除了已銷售合約未來可認列收入款項已超過 400 億，根據「殯葬管理條例」，為了保障消費者所購買的生前契約（總不能人死之前公司就倒了吧），第51條規定凡經營生前契約業者，需將收受契約價款之 75％ 交付信託業者監管。

這些先收到的錢，也在信託專戶持續增加獲利。若觀察龍巖轉投資項目，可以發現不管台股、美股、國債、美債都有佈局。除了股利收入與利息收入，以至今公布最新 2023 年的信託專戶損益表來看，有價證券買賣淨利是前一年大幅成長，如果你還有印象，龍巖就是在 2022 年將台積電獲利了結 1.17 億，那麼 2024 年台股上兩萬點呢？

除了本業與投資穩定，龍巖則規劃投入 170 億，除了大部分為建設塔墓商品，另外約有兩成則是於 2022 年在南港車站周邊的自有土地開發案，也很剛好的 2023、2024 就不發股息了。也就是說，如果想在配息不明（甚至沒有）的條件下投資龍巖賺錢，比較有可能的就是賺資本利得（價差）。

最後以龍巖近一年的線圖來看，股價由約 40 元到今年二月後一口氣上漲近 50%，創近 10 年來新高後回檔約 23%，總算解套了。

以籌碼面來看，龍巖的 400 張大戶到上週都還有 86% 以上，籌碼面相對穩定，外資在近一個月還買超 3406 張。

然而從本益比來看，目前本益比 20，僅是由先前過熱回到合理區間，不算特別划算，卻在技術面的相對高檔區。

結論

殯葬股龍巖作為產業龍頭，又是長期性的趨勢需求，既是內需產業，又有較高的毛利率，確實有穩健的基本面業務來支持。也由於殯葬業商品特性，使能將現金信託投資使用，不僅佈局海內外股債，過去也有不錯的成績，籌碼面也相對穩定。

然而近兩個月以來，股價一度急漲最高約七成，雖已回檔，但本益比 20 仍只算是合理區間，並未特別便宜。另外，本月底將公布年報，考慮到 2024 年台股與美股多受惠於多頭行情，或許龍巖的投資獲利會有亮眼的表現，但也要同時想到在最近市場崩盤，也會同樣對投資部位產生衝擊。也別忘了龍巖近兩年也未發股息，僅能靠資本價差，未必能享有時間累積的長期複利。所以就算想抄底，也都要預期可能會有更低點的出現，並設定持有週期，以及停損停利的標準，才不會再度被套在高點啦。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：總有一天做到所有人生意，內需股龍巖沒跌停還收紅，是黑色幽默或是合理決策？

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