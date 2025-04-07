快訊

聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

空頭注意了 台積電８日平盤下不能放空

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所官網截圖
證交所官網截圖

空頭注意了！台積電（2330）８日平盤以下不得放空。台積電今（7）日股價跌停，收在848元，證交所晚間公告，8日禁止平盤下融券借券賣出個股名單，台積電也在名單之列，將抑制放空台股及台積電的空方氣焰。

台股今天開盤便直接摜破2萬點指標信心關卡，散戶哀鴻遍野，未免台股不理性持續重挫，進一步影響流動性，金管會、證交所等證券周邊單位昨天持續監控台股各項指標。證交所統計，昨天跌停上市證券計936檔；櫃買中心也密切注意櫃買市場變化，統計跌停上櫃公司有766家。

依規定，上市櫃股票若股價跌停，次日禁止平盤下放空，而根據證交所、櫃買中心統計，上市櫃合計跌停家數1702家，相關個股８日股價若跌落平盤之下，將不得放空，證交所分析，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。平盤下得融券及借券賣出標的範圍規定起源於2013年9月23日，後來幾經調整，實施迄今。

台積電今天股價跌停，收在848元，證交所晚間公告，其8日在平盤之下不得放空之列。台新投顧副總黃文清表示，股票市場交易是供需問題，股價平盤以下不得放空，將牽制空方對台積電股價影響力。

台積電 證交所 跌停

延伸閱讀

美股連續第三天暴跌！道瓊開盤重摔1200點、台積電ADR挫6%

才賣3張台積電辦婚禮 陳志強見股市慘綠吐真實心聲

台股殺戮日！龍巖抗跌引話題 公司手握1,061張台積電

10張台積電跌停！金鐘視帝陷股災「嚇一跳」提這樣建議

相關新聞

就市論勢／高股息概念 防禦性佳

美國總統川普課稅重拳，4月7日衝擊亞洲股市。其中，台股身為亞洲股市重災區，單日收盤崩跌2,065點，創史上單日最大跌點，逾1,700檔個股殺至跌停板，台股重要均線轉為空頭排列，市場投資氣氛轉趨悲觀，搭配恐慌指標攀升至45造成市場極度恐慌。

臺灣動能趨勢指數 聚光

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」已對外發布，台積電、鴻海、聯發科等台股前三大權值股入列指數前...

四家業績秀 16日起連發

「Touch Taiwan系列展」將於16至18日登場，臺灣證券交易所攜手永豐金證券，將於16日至17日共同舉辦「Tou...

外資覺得夠便宜了？一個多月來首次大買鴻海破萬張

台股7日收19,232.35點，大跌2,065.87點，三大法人中外資竟然逆勢買超168.21億元，統計外資買賣超個股發...

投資人鬆口氣 外資買超最多不是反一、掃進這檔16萬張

台股集中市場7日狂瀉2,065.87點，跌幅達9.7%，寫下歷史最慘烈紀錄，成交量也僅1,472.95億元、為2022年...

誰在砍？台股大跌2,065點 三大法人買超156億元

川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，收19,232.35點，成交量急縮僅1,472.95億元，為2022年12月30日以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。