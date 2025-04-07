世界健身-KY：市場動盪顯韌性 展望2025年強勁成長

世界健身-KY（2762）今(7)日表示，公司穩健的成長軌跡和具吸引力的股息政策，在美國加徵關稅引發的全球市場波動中展現強大韌性；公司將於本周公布3月營收，預告將創下月度和季度歷史新高表現，進一步鞏固其在台灣健身產業的領導地位。

為凸顯財務實力，世界健身董事會已通過2024年每股配發現金股息5.93元，顯示其穩定的現金流。展望2025年，公司依據預期成長的收入與現金流，對總現金股息的提高持正向態度。

世界健身表示，公司持續推動擴張計畫，包括今年預計在全台新增20家分店，其中7家已於第1季成功開業。透過這些舉措，世界健身計畫在未來幾年，充分運用其成熟的商業模式與日益增長的健身服務需求，持續推升營收表現。

世界健身董事長柯約翰表示，儘管經濟逆風持續，但健身產業仍蓬勃發展。世界健身創紀錄的3月營收和大膽的擴張策略，反映了品牌持久的實力與會員的忠誠度。儘管美國關稅對許多產業造成干擾，但公司業務幾乎未受影響。

柯約翰強調，這種韌性與美國健身市場的趨勢相呼應，例如全球健身產業領先品牌Planet Fitness的表現，亦明顯優於大盤指數。從今年初至4月6日數據，標普500指數因關稅相關的不確定性下跌13.5%，而Planet Fitness的跌幅則較為溫和，僅不到7%。

分析師指出，健身產業因關稅影響甚微，並受益於訂閱制帶來的穩定現金流，這正是世界健身的優勢所在。而世界健身將憑藉著明確成長藍圖和穩固的基本面，在動盪的市場中脫穎而出。

世界健身為台灣第一大健身連鎖品牌，擁有超過135個據點，於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，躋身全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、250個地點，為90萬名成員提供服務。