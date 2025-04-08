就市論勢／高股息概念 防禦性佳

盤勢分析

美國總統川普課稅重拳，4月7日衝擊亞洲股市。其中，台股身為亞洲股市重災區，單日收盤崩跌2,065點，創史上單日最大跌點，逾1,700檔個股殺至跌停板，台股重要均線轉為空頭排列，市場投資氣氛轉趨悲觀，搭配恐慌指標攀升至45造成市場極度恐慌。

現階段投資人宜稍安勿躁，靜待市場賣壓消化。儘管台股短線急殺後，可能會有部分個股反彈，不過整體盤勢恐持續陷入震盪整表現，靜待國安基金或行情止跌回穩後再進場。

雖然4月上市櫃企業季報即將公布，唯川普對等關稅上路之後，法人將重新檢視企業基本面前景，及部分台資企業前往美國設廠後表現。目前僅知美國將對所有國家徵收10%的基準關稅，另外在4月9日起，對貿易逆差較大之國家額外徵收對等關稅。

對台股而言，市場推估關稅影響下，電子與傳產依各自供應鏈地位合理轉嫁空間為5~30%，對台灣企業獲利影響至少下修5%。

儘管台灣貿易談判團隊已前往華府交涉，唯後續進度及談判結果尚不得知，預估台股短線仍處於高度不確定陰霾中。依川普對等關稅內容來看，這次對等關稅影響對象及範圍遠超乎市場預期。

投資建議

選股策略上，現階段宜採保守策略為宜，主要會以防禦性的高股息類股為布局重心，並持續觀察未來產業具成長前景的高股息標的。其中，不乏許多股價遭市場嚴重修正後的鑽石璞玉股，同時，操作這些優質高股息標的，個股不宜過度集中，作好相對分散，可以降低持股風險。

建議布局台股「高股息基金」，透過投信投資團隊主動選股、做好風險控管，投資人也能利用定期定額、停利不停損方式穩健布局，度過驚濤駭浪的2025年。