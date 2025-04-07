大摩：大陸智慧手機與半導體在地化概念股將成為避風港 點讚這兩檔

大摩在最新出具的「大中華半導體」產業報告中，以「關稅戰衝擊下有任何安全的避風港嗎？」為題指出，對等關稅短期內衝擊來自亞洲產品價格上漲，導致終端需求恐震盪，對消費性市場影響最為顯著，在此情況下，台積電（2330）雖依舊維持「優於大盤」，但將需要調整今年營收指引，而中國大陸智慧手機及大陸半導體在地化概念股，如聯發科（2454）、矽力-KY（6415）有望成為避風港，給予「優於大盤」。

大摩認為，此次關稅衝擊對消費性市場影響最大，而高階基礎設施，包括 AI方面將會有一定的韌性。不過仍須在未來幾天釐清更多資訊，不排除政府政策可能會有所變動。

針對台灣半導體市場，大摩說，雖半導體目前被排除在關稅之外，但下游影響仍可能相當顯著。針對台灣半導體出口額的100%關稅尚未實施，但美國政府將此歸因於台積電對美國晶圓廠投入1,000億美元資本支出的承諾。然而，中國大陸產品被課徵34%關稅、台灣硬體產品被課32%關稅，仍引發疑慮。

大摩指出，全球有15%至20%的半導體由美國消費，如果系統平均成本上升12%，需求則可能下滑10%，導致2025年代工需求將下滑約1.5%-2%，其中不包括亞洲經濟體對美國消費依賴所受的連帶衝擊。

中國大陸智慧型手機與供應鏈在地化概念股可能是避風港，大摩表示，智慧型手機部分，聯發科為首選，主因於大陸智慧型手機較不受美國關稅影響，加上其有50％至60％的營收來自大陸智慧型手機市場，雖然有部分出口業務，但主要並非出口至美國市場，預期未來的成長動能之一為AI ASIC。

另外，中國大陸半導體在地化概念股中，大摩相對看好矽力，主因於觀察到供應鏈在地化的趨勢正在加速，受惠於此趨勢，持續看好半導體設備概念股，並對於具備良好品質，且與美國消費性市場關聯度較低的IC設計公司相對樂觀。

最後是台積電方面，大摩提到，雖半導體目前被排除在關稅清單之外，這對台積電而言是略微正面的消息。不過，關稅成本最終似乎仍由台積電的客戶負擔。儘管如此，整體下游影響仍可能相當顯著。因此，預計晶圓代工需求至少會受到約2%的衝擊，並且將要持續觀察市場傳言的與英特爾合作案後續發展。