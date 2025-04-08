四家業績秀 16日起連發

「Touch Taiwan系列展」將於16至18日登場，臺灣證券交易所攜手永豐金證券，將於16日至17日共同舉辦「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，此為交易所首度於「Touch Taiwan」展期中舉辦業績發表會，將邀請志聖（2467）、錼創科技-KY創、蔚華科及帆宣等四家公司參與。

志聖、錼創科技-KY創、蔚華科、帆宣等公司將在業績發表會分享近期公司財務業務情形，產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢，並提升公司資訊透明度。

「Touch Taiwan」系列展結合智慧顯示、智慧製造及電子生產設備等三展，今年於4月16日至4月18日假南港展覽館一館舉辦，會中廠商雲集，為台灣每年度的重要展會。證交所為使投資人可於觀展期間就近參與公司業績發表會，假南港展覽館一館500會議室舉行主題式業績發表會，讓投資人進一步瞭解公司業務發展。