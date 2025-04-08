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臺灣動能趨勢指數 聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」已對外發布，台積電（2330）、鴻海、聯發科等台股前三大權值股入列指數前十大成分股，且其過去五年的指數回溯年化報酬率，打敗臺灣全市場報酬指數與加權報酬指數。

臺灣指數公司新編特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數，簡稱「特選臺灣動能趨勢指數」，自通過流動性檢驗之前瞻科技產業股票中，挑選連三年符合獲利、價值投資指標，綜合考量動能、市值擇優選取30檔成分股。

以自由流通市值配置權重，表彰台灣前瞻科技股票中具價值投資、動能、代表性特色的投資組合績效表現；自2025年2月17日起發布收盤指數。

「特選臺灣動能趨勢指數」於每年5、11月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2019年12月至2024年12月年化報酬率為19.82%及2024年殖利率為4.38%，同期間臺灣全市場報酬指數分別為18.84%、3.34%，而臺灣集中市場加權報酬指數各為17.87%、3.27%。

依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號分別為：鴻海、台積電、鴻準、華碩、廣達、中華電、京元電子、聯發科、嘉澤及日月光投控。

臺指公司表示，觀察2025科技產業趨勢，人工智慧（AI）的全面滲透及半導體技術的持續創新與高階製程突破，仍是驅動高科技產業發展的核心。

截至2025年3月14日統計資料，規模超過百億元的台股科技型ETF共有六檔，且較去年同期成長約31.09%，反映出市場對科技產業發展的高度關注。「特選臺灣動能趨勢指數」篩選兼具投資價值、動能及代表性的台灣上市上櫃前瞻科技股票投資組合，可作為投資人參考科技趨勢長期投資機會的新選項。

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