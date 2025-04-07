快訊

麥當勞打工疑遭性侵案不起訴 少女父不解：司法不公、保護有錢人

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

三大債市均呈現淨流入 投資級債市仍居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)

近期全球債市受到美國關稅政策變數、經濟數據調整及市場對美國聯準會利率決策預期影響，三大債市均呈現淨流入。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年4月2日止，投資級債市場由前一周淨流入27.4億美元擴大至33億美元、續居冠；非投資等級債與新興市場債亦呈現淨流入，金額分別為3.4億美元與11.6億美元。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期股市波動加劇，反映市場對短期企業獲利下調可能性。其他持續關注焦點包括關稅帶來的不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否轉弱，美國以外的經濟體狀況等。

謝佳伶表示，非投資級債市場具備相當的韌性，有能力承受經濟成長放緩的環境。其中，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，管理層仍維持財務紀律。在此環境下，違約率預計將維持在歷史平均3-4%以下；布局可持續避開信用展望惡化的景氣敏感產業，轉而偏好營運與獲利能見度穩定的企業。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。在投資上，由於川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。

在關注指標部分，許家豪表示，反映市場信心的VIX、殖利率曲線；反應景氣的亞特蘭大聯儲GDPNow模型、每周申請失業救濟金人數變化；關注通膨走勢的美債Breakeven rate。

債市 美國聯準會

延伸閱讀

美國課徵台灣32%關稅 高雄養殖吳郭魚、鱸魚受衝擊

「美國要求是合理的」印尼不採取關稅報復 總統：我們有實力談判

政府擬擴大採購美國農產品 柯志恩疾呼「別犧牲農民」

影／關稅海嘯 南投中小企業剉咧等：影響非常大

相關新聞

投資人鬆口氣 外資買超最多不是反一、掃進這檔16萬張

台股集中市場7日狂瀉2,065.87點，跌幅達9.7%，寫下歷史最慘烈紀錄，成交量也僅1,472.95億元、為2022年...

外資覺得夠便宜了？一個多月來首次大買鴻海破萬張

台股7日收19,232.35點，大跌2,065.87點，三大法人中外資竟然逆勢買超168.21億元，統計外資買賣超個股發...

川普關稅引爆股災 業者：人禍型修正是財富重分配良機

美國總統川普祭出對等關稅後，引爆全球股災。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，市場情緒轉為恐慌之際，投資人忽視上周硬數據「美國...

誰在砍？台股大跌2,065點 三大法人買超156億元

川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，收19,232.35點，成交量急縮僅1,472.95億元，為2022年12月30日以來...

瑞銀CIO調降台股一級 至「具吸引力」

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，鑒於台灣具吸引力的結構性增長前景，台股仍然是亞洲地區看好的市場之一，不過，將該...

富邦投信：提高債券部位、股票以市值型為核心

富邦投信表示，儘管急跌後雖不排除有反彈可能，這次政策主導人性格激進，政策目標明確，範圍廣影響深，因此除非短線美國政策出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。