三大債市均呈現淨流入 投資級債市仍居冠

近期全球債市受到美國關稅政策變數、經濟數據調整及市場對美國聯準會利率決策預期影響，三大債市均呈現淨流入。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年4月2日止，投資級債市場由前一周淨流入27.4億美元擴大至33億美元、續居冠；非投資等級債與新興市場債亦呈現淨流入，金額分別為3.4億美元與11.6億美元。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期股市波動加劇，反映市場對短期企業獲利下調可能性。其他持續關注焦點包括關稅帶來的不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否轉弱，美國以外的經濟體狀況等。

謝佳伶表示，非投資級債市場具備相當的韌性，有能力承受經濟成長放緩的環境。其中，企業信用基本面穩健，近期再融資需求偏低，管理層仍維持財務紀律。在此環境下，違約率預計將維持在歷史平均3-4%以下；布局可持續避開信用展望惡化的景氣敏感產業，轉而偏好營運與獲利能見度穩定的企業。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，短期美國川普政府政策仍將影響金融市場，整體波動預估仍較大，重點關注關稅、通膨、消費信心。在投資上，由於川普相關政策推出程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，主動操作、由上而下、嚴謹檢視基本面與波動度管理等，更顯重要，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。

在關注指標部分，許家豪表示，反映市場信心的VIX、殖利率曲線；反應景氣的亞特蘭大聯儲GDPNow模型、每周申請失業救濟金人數變化；關注通膨走勢的美債Breakeven rate。