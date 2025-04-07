外資覺得夠便宜了？一個多月來首次大買鴻海破萬張

台股7日收19,232.35點，大跌2,065.87點，三大法人中外資竟然逆勢買超168.21億元，統計外資買賣超個股發現，鴻海（2317）獲外資買超12,323張， 為自2月17日、一個多月以來首次買超鴻海超過1萬張；另外，群創（3481）、廣達（2382）、仁寶（2324）、友達（2409）、台積電（2330）、台達電（2308）也獲外資買超。

台股一開盤就是一片慘綠， 早盤以20,153.57點開出，下跌1,144.65點，盤中一度下探至19,212.02點，大盤指數失守2萬點， 終場收在19,232.35點，大跌2,065.87點，寫下單日最大跌點，上市公司跌停家數達937家。

台積電一開盤就跳空以跌停848元開出後鎖死到收盤，大跌94元，為2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停且一路鎖死至收盤，市值下降至21兆9,909億元，跌停委賣張數逾11.8萬張；權值股慘綠下，聯發科（2454）、鴻海、富邦金（2881）、台達電、國泰金（2882）、廣達等都是跌停收盤。

三大法人買超156.8億元，外資止步連6賣，反手買超168.21億元；投信賣超2.36億元；自營商賣超（合計）9.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.44億元，自營商（避險）賣超4.59億元。

統計外資買賣超個股發現，近40個交易日以來外資賣超居多的鴻海竟成為外資7日大買的標的， 單日買超12,323張，為一個多月以來首次買超鴻海超過1萬張；另外，台積電也獲外資買超1,622張。

多檔科技股也同獲外資買超，面板雙虎也是外資買超標的，其中買超群創3,841張，買超友達2,231張，外資買超的還有廣達3,572張，買超仁寶3,217張， 買超光寶科1,201張，買超台達電944張。