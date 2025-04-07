投資人鬆口氣 外資買超最多不是反一、掃進這檔16萬張
台股集中市場7日狂瀉2,065.87點，跌幅達9.7%，寫下歷史最慘烈紀錄，成交量也僅1,472.95億元、為2022年12月30日以來新低量。
但三大法人意外買超156.8億元，其中，外資止步連6賣、反手買超168.2102億元，投信賣超2.3639億元、自營商賣超9.0371億元。
統計外資買賣超個股發現，買超第一名並非反1系列，而是今日台股人氣亞軍群益優選非投等債00953B，且大舉買超16.2萬餘張。
今日買超前10大依序為：群益優選非投等債（00953B）買超162,306張，元大滬深300正2（00637L）買超74,249張，元大美債20正2（00680L）買超48,976張，台泥（1101）買超34,279張，期元大S&P原油反1（00673R）買超32,371張，凱基美國非投等債（00945B）買超26,208張，中信中國高股息（00882）買超22,390張，富邦越南買超16,428張，新光金（2888）買超14,417張，國泰20年美債正2（00688L）買超13,780張。
賣超前10大依序為：期街口布蘭特正2賣超29,309張，國泰費城半導體（00830）賣超15,506張，台新金（2887）賣超12,043張，元大台灣50（0050）賣超4,941張，聯電（2303）賣超4,574張，合庫金（5880）賣超4,063張，元大航太防衛科技（00965）賣超3,864張，中華電（2412）賣超3,399張，遠東銀（2845）賣超3,081張，富邦上証反1（00634R）賣超2,475張。
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