誰在砍？台股大跌2,065點 三大法人買超156億元
川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，成交量急縮僅1,472.95億元，為2022年12月30日以來新低量，三大法人買超156.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.21億元，投信賣超2.36億元，自營商賣超（合計）9.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.44億元，自營商（避險）賣超4.59億元。
台股7日收盤大跌逾2,000點，寫下收盤最大跌點，權值股全數慘綠，除台積電（2330）收在跌停848元外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達（2382）等同樣呈現跌停。台積電為繼2008年12月2日以來首度開盤跳空跌停，並一路鎖死至收盤，收848元，市值降至21兆9,909億元，跌停委賣張數逾11萬8千張，零股達254萬股委賣。
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