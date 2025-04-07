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美國和全球增長將大幅放緩 黃金、優質債券助抵禦波動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著市場持續關稅措施的影響，股市重挫，債券和黃金上漲，美元兌大多數主要貨幣貶值。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，短期內有效關稅率可能居高不下，如果川普在未來三到六個月內未採取積極措施降低關稅，將可能進入下行情景，包括美國經濟顯著衰退和股市下跌。如果「極限施壓」策略延伸到外交層面（伊朗和俄烏）和財政政策（延長美國減稅），不確定性將會加劇。

然而，以三到六個月來看，瑞銀的基準情景是：隨著來自於經濟、政治和商業的壓力增加，有效關稅稅率將逐漸降低。儘管如此，這仍意味著美國和全球增長或將大幅放緩，市場較長時間處於震盪局面。

儘管市場背景充滿挑戰，但瑞銀認為仍有領域能夠有助於抵禦波動，這包括：黃金、優質債券、避險基金、人工智慧、電力和資源、長壽經濟領域，以及外匯等領域。鑒於臺灣具吸引力的結構性增長前景，臺灣股票仍然是亞洲地區看好的市場之一，不過，瑞銀將該市場從「最具吸引力」下調至「具吸引力」。高達32%的對等關稅稅率（不含半導體和製藥則為24%），以及半導體關稅的不確定性仍高，可能導致市場長時間波動並推遲反彈。

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川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

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