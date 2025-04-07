主要股市普跌 富邦投信：提高債券部位、股票以市值型為核心

美國總統川普於美國時間4月2日簽署對等關稅行政命令後，市場旋即進入瘋狂下跌，主要股市普跌，債市風險屬性較高的可轉債、非投等債、長天期投等債下修外，公債及短中天期債券則是持續吸引避險資金湧進。

富邦投信表示，儘管急跌後雖不排除有反彈可能，然本次政策主導人性格激進，政策目標明確，範圍廣影響深，因此除非短線美國政策出現明顯轉圜空間，否則市場波動恐將持續。短線操作者暫不宜躁進，長期投資者在跌深反彈調節股債配比時，建議股票部位仍以市值型為核心，債券則以公債及投等債為主。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，對美國的消費性電子廠商來說，例如蘋果，進口價格因關稅大增三成以上，一般的解決方案，對於這種關稅或匯率波動，都是雙方一人一半。若美國電子廠商不漲價，獲利可能直接下降15%到20%，銷售量可能可以維持；若漲價，銷售量可能出現下滑，對獲利影響可能差異不大。在不考慮經濟衰退或大蕭條之類的情境下，企業的最大損失就很清楚為20%。

這次關稅分成兩個部分，10%的基本稅率與超額徵收。評估10%應該不會取消，但超額徵收的20到40%則回歸到各國談判功力。而美國財長貝森特在上周提到，隨著談判的進行，關稅將會慢慢降下來。所以對企業來說，真正的獲利衝擊應該可控在10%左右。

徐翊達分析，目前金融市場的下跌有更多的部分反應在殺估值，畢竟先前的本益比過高。10%的獲利下修，與不同市場不同產業的低於過去10年平均本益比相結合，就是估算價值底部位置。

富邦投信指出，此次關稅政策影響不僅是情緒面的修正，預料也將因此改變部分企業中長期獲利結構。對投資人而言，應是掌握良機調整投資組合，強化抗波動能力，而非僅從短線應對思考。透過資產類型的多元配置，掌握政策震盪下的新機會。

長期投資者建議將眼光放遠，不論過去的金融海嘯、歐債危機、網路泡沫乃至於今日的美國棄守自由貿易用激進策略調整體質所導致的系統性風險等衝擊，置放在數十年間的時間長河中，僅是數月數年間的小波動，定期定額投資仍應維持投資紀律、繼續長期買進才是不二法門；已完善整體資產配置的投資者則可趁機檢視股債配比，適度調整股債比重。