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中華電ADR早透風聲？電信三雄穿內需鎧甲抗跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
電信三雄強勢抗空。（本報系資料庫）
電信三雄強勢抗空。（本報系資料庫）

川普關稅空頭肆虐，台股首度迎戰也一度爆殺2,086.2點、寫下歷史最狂跌點，並摜破2萬大關，盤面超過1,600檔個股跌停；但，電信三雄頂著「內需金鐘罩」強勢抗空，盤中跌幅皆控制在5%上下。

由於電信股的主要營收來源為國內市場的剛性消費需求，受川普關稅政策影響相對有限，電信三雄7日在一片綠海中展現抗跌氣勢。其中，中華電（2412）以量制價，不到11:00成交量已達3萬餘張，股價跌幅約5%左右；台灣大（3045）跌勢最輕，盤中約跌3%，守穩百元大關之上；遠傳（4904）雖開盤一度觸及跌停83.5元，但多頭旋即進場營救，盤中跌幅快速縮減至5%以內。

電信龍頭中華電信ADR上周在美股即展現其抗跌力道，川普關稅政策宣布後兩個交易日，分別以逆漲1.04%、下跌2.22%作收。今早中華電雖一開盤即摔下季線，但在承接買盤踴躍下，股價跌幅穩在約4%。

中華電積極備戰6G，今年啟動5G獨立組網計畫，透過網路切片服務，在企業客戶場域開啟差異性服務，針對特定用戶提供專用網路資源，就像電信業者提供「快速通關」的服務，打造新的商業模式，搶進未來6G應用場域。

中華電2024年營收及獲利連7年成長，擬配息5元，盈餘分配率達104.2%。中華電日前也公布2025年財測目標，合併營收拚2,327.4億~2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，每股純益4.62元~4.82元。

籌碼面上，中華電已獲外資連10日買超2萬4,485張，投信連20日買超8,117張。

台股 關稅

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