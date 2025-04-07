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台股開盤隨即「亮燈跌停」如同收盤！專家股災4大因應：最近先不看、不理、不聞、不問

聯合新聞網／ 趣 講 股
股市示意圖。記者許正宏／攝影
股市示意圖。記者許正宏／攝影

今天你的手機股票app裡關注的個股，是不是也全部跌停呢？別擔心股市太多了，此刻不如好好想想以下的四大因應策略，肯定可以讓自己的日子過得舒服一點。

一、先冷靜，別恐慌

這一類的建議相信會常常出現在此刻投資專家的嘴裡，就像是政府總是說：「台灣基本面良好，要對台股有信心…」之類的安慰劑。

但是實際上，投資人應該怎麼做到不要恐慌，要冷靜呢？最簡單的做法就是不要看盤、看到寫股市指數漲跌的新聞就跳開不看（分析全球經濟局勢的資訊還是要看喔），把心力多多關注在自己的工作上以及身旁的親友囉！

二、不要臆測股市底部

從川普的耍賴式的關稅計算方式、說要當三任總統、不排除武力拿下格陵蘭、巴拿馬運河、硬要烏克蘭簽礦產協議，等事跡，你就得認知：面對川普這種不講理、不按牌理出牌的人，這次的關稅重創全球經濟的最終結果將是很難臆測。

既然難以臆測，所以現在最好的投資策略就是不要去臆測近期股市的底部，以免太快進場或恐慌出場，都可能讓投資風險更大，反正股市永遠都在，一切靜觀其變。

三、別接掉下來的刀子

雖然這句話，最近大家都聽到煩了！但是卻是有用的苦口婆心的話，因為即然股市的底部難以猜測，所以不要接掉下來的刀子，指的是最近不要有「看到跌停就買」、「逢低攤平」、「富貴險中求」、「融資AII in、一夕翻身」等想法，除非你的閒錢真的很多、又找到股息殖利率很高、營運也很穩的公司股票，才可以往下慢慢、分很多批的買一些。

四、賣股票要看情況

不買股票，那麼賣股票總行吧？前面已經說過，川普這個人跟股市行情一樣，難以臆測，所以最好的策略就是：不要臆測，靜觀其變，也不要在此時因為恐慌而亂殺股票（但是該賣的爛股還是要賣喔）。

你不要去想：我先砍掉股票，等到跌很多了，再買回來就能賺到更多的價差了。

因為以上的「賺價差」想法其實都充滿了賭注，貪念太多總是不對的，而投資股市不該是賭注，你的運氣也不一定都能贏過無理的川普和多變的股市。所以除非你的股票資產比重太高、股價跌到心臟受不了、最近需要用現金...否則最近就先不看、不理、不聞、不問吧！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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