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委買委賣筆數差距大 早盤輸單交易尚稱正常

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股7日看似瘋狂一天，但早盤交易秩序尚稱良好，臺灣證券交易所及臺灣期貨交易所都啟動相關因應措施，券商及期貨商在清明假期已備戰，檢視客戶承壓狀況，並以善意勸導客戶增補保證金，避免遭到砍倉。

7日第一小時大盤成交值約千億元，整體交易尚稱順暢，觀察委買筆數2,851,195筆、委賣11,320,464筆；委買張數11,154,641張、委賣張數17,381,955張。券商人士表示，委買與委賣筆數相距很大，但委買及委賣張數差距不大，主要是很多投資人採分筆委賣，爭取撮合成交機率。

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