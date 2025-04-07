和泰車、三陽工業股利穩健 在台股一片跌停中逆勢抗跌

美國總統川普的關稅政策推動後，台股清明節開盤後發生股災，國內汽車龍頭和泰車（2207）、機車龍頭三陽工業（2206），成為台股一片跌停當中，少數沒有跌停個股。法人分析在股災當前，長期穩健的股利配發成為股價最好的保護色。

和泰車早盤一度跌停，代理的TOYOTA及LEXUS仍舊是國內喜歡的品牌，長期獲利穩健，盤中買盤加持股價一度拉到586元，下滑幅度縮小到5%內，成為台股少數的逆勢股。三陽工業推出的SYM是國內的機車龍頭，再加上代理的現代汽車近年來銷售成長，今天盤中也是由跌停打開，最高來到67.5元。

和泰車2024年稅後純益達204.7億元寫歷史次高，每股將配發現金股利20元，今年1、2月銷售續傳捷報。

法人分析，全球汽車市場快速變革，國內車市也面臨新挑戰，今年總市場銷售規模要突破去年相當挑戰，市場預估約45萬台；和泰車1.2月的銷售逆勢成長，配息穩定，吸引買盤布局。

和泰集團因應全新汽車移動時代來臨， 2025代理TOYOTA/ Lexus/ HINO將因應市場需求推出不同的策略，有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，實踐「Do impossible」目標，有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，實踐「Do impossible」目標。

三陽工業2024合併營收為656.25億元，年增1.80%，創下歷史新高，每股盈餘(EPS)為6.02元，預計每股配發現金股利3元，回饋股東穩定收益。

三陽以「三三三計畫」奠定穩固基礎，於 2024 年正式迎來70周年里程碑，並正式宣告邁入「開創」與「啟動」的新階段。二輪事業方面，SYM品牌推出多款市場熱銷機種，在國民車、時尚車、運動車三大車系均取得領先成績。2024年國內銷售累積307,837台，全年市占率達 40.9%，穩居年度銷售第一寶座，持續鞏固市場領導地位。

四輪事業方面，由子公司南陽實業代理銷售的HYUNDAI汽車，在2024年面對新車市場衰退4%的挑戰，仍逆勢成長，全年銷售22,682台，年增率2.3%，連續五年保持正成長。

展望未來，在二輪事業方面，三陽將持續朝著「開創」與「啟動」的新目標邁進。目標2025年銷量達75萬台，並在三年內達成年產量與銷量100萬台的目標。四輪事業方面，目標挑戰連續六年正成長，2025年銷售目標24,000 台，年增率5.81%，進一步擴大市場版圖。