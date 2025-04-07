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台積電、龍巖等股早盤量增拚逆勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股7日跌停檔數曾超過千檔，但仍有部分標的第一小時交易量已較前一交易日增加，尤其是台積電（2330）、鴻海（2317）及多檔金融股，多頭拉抬指數意圖明顯。

今日第一小時交易量超過萬張且已超過前一交易日者有：龍巖（5530）、台泥（1101）、遠東銀（2845）、合庫金（5880）、中華電（2412）、華南金（2880）、彰銀（2801）、台灣高鐵（2633）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、臺企銀（2834）、玉山金（2884）、南亞（1303）、凱基金（2883）、台新金（2887）、台積電（2330）、中信金（2891）及鴻海（2317）。

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