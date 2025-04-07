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搶救台股！政府護盤大軍進場 股民問：天上掉下來的刀子該接嗎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影

美國關稅戰引發全球股災，清明連假過後台股今日開盤之後果然補跌，急殺近2100點，成交量也迅速放大，不到一小時的時間，成交量已逼近千億。據了解，政府護盤大軍已進場低接，尤其大型公股行庫先行，進場加碼兆豐金、第一金、合庫金，使得這三檔金控股在一片跌停之中打開，成為市場矚目的焦點。

今日開盤前，期貨盤就已全面跌停，而權王台積電今日9點一開盤更跌停損死，鎖單量高達16000多張賣不掉，不到10時，鎖單數量更暴增至5萬多張，也使政府護盤大軍頂多只敢小買，不敢大力加持台積電，上述三檔公股金控股反而成為護盤亮點，相形之下，其他大多數金融股仍是和大盤一樣跌停。

據指出，大型行庫與四大基金從9時20分之後，已有伺機進場低接，但由於整個股市的跌勢太大，再加上太早接太多，等於浪費子彈，因此跌幅收斂約40多點。市場人士指出，根據政府的護盤步調，會由大型公股行庫與政府基金先發，之後再由國安基金進場，目前已知，國安基金最快會在下午召開臨時委員會議。

在全球股災之際，即使有大型行庫及政府基金進場，此時有如天上掉下來刀子，空手的股市投資人能在此時搶進嗎？法人和券商特別提醒投資人，即使今日已暴跌2千多點，但仍不是一般散戶「逢低進場」的好時機，一般預期，今天還不是最慘，明天至少再跌半根停板。

此外，真正的融資擔保率不足的追繳賣壓如何，至少要到周四上午先砍一波無法繳足融資保證的股票斷頭之後，才會清楚，投資人雖然不要恐慌性賣股，但也不要急著現在就進場。

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