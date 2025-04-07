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台股慘跌寫史上盤中最大跌幅 跌停家數達1,680家

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日盤前試撮幾乎全面跌停，加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社
美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日盤前試撮幾乎全面跌停，加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社

清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅政策，導致全球股市慘跌，而放假完首日，台股重挫補跌，早盤以20,153.57點開出，盤中最低達19,212.02點，盤中大跌逾2,000點，跌幅逾9.5%，寫下歷史以來盤中最大跌幅，其中跌停家數達1,680家。

觀察盤面類股，全數呈現下跌，如電機、半導體、光電、電子通路、電腦周邊、電子零組件、運動休閒、造紙等跌幅皆超過9.8%，另外網通、百貨、食品等雖較為抗跌，但盤中跌幅依舊逾5%。

法人表示，美國對台灣課徵高關稅勢必將影響台灣出口及GDP，根據各類商品出口金額來看，可以發現資通訊產品所受影響最大，占比高達61%，雖然半導體暫時豁免32%關稅，然其占比較小，短期內直接影響集中在終端組裝製造業與傳統產業，其中應以伺服器與網通設備受衝擊較大。

不過，由於美國短期內無法迅速擴充組裝產能，部分急單仍可能暫留台灣生產，但台廠勢必承擔部分關稅成本壓縮利潤。幸而台灣產品大多具有不可替代的優勢，即使被加徵關稅，廠商仍有極大機會轉嫁出去，因此在轉嫁50%與轉嫁75%的兩種情境下，預估對GDP的影響為0.8%~1.5%間。

台灣上市櫃企業獲利，電子占比78%、傳產占比5%、金融占比17%。根據研究處推估，若電子供應鏈與傳產供應鏈依據各自供應鏈地位，合理承擔關稅轉嫁5~30%，預估整體企業獲利下修幅度將落於5~8%。且此部分並未考慮終端需求因漲價而衝擊的需求量下滑，預估2025年台股企業獲利至少下修5%。

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