台股暴跌2,000點 這有四檔開盤就漲停
台股7日開盤指數跳水大跌1,144.65點 ，開盤指數為20,153.57點， 盤中下跌逾2,000點，大盤指數失守2萬點；台積電（2330）開盤價848元，大跌94元。在萬綠叢中，只有四檔個股逆勢跳空漲停，分別為元大台灣50反1（00632R）、群益臺灣加權反1（00686R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）。
除反向ETF外，其餘盤面強勢股還有三大類，分別為美債ETF、電信、台灣高鐵（2633）等基礎建設股。
此外，期元大S&P原油反1（00673R）、元大S&P500反1（00648R）、富邦日本反1（00641R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、復華香港反1（00651R）、富邦恒生國企反1（00666R）、國泰美國道瓊反1（00669R）等七檔盤中漲幅超過一成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言