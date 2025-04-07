證交所8點記者會 林修銘：嚴正以對 啟動「盤前預防」

清明連假期間台股休市兩日，暫時避開美國總統川普對等關稅掀起的股災，法人預估今日開盤台股將補跌。證券交易所今日上午8時於台北101大樓1樓證交所資訊展示中心召開「資本市場因應措施說明會」，證交所董事長林修銘出席說明會表示，台股短期受市場波動在所難免，呼籲投資人理性應對，這次，證交所也首次採取「盤前預防」應對機制，在假期期間即與主管機關密切協調，迅速啟動穩定措施。

對美國川普政府宣布新一輪關稅措施，將對包括台灣在內的多數貿易夥伴加徵關稅，其中對台灣課徵稅率高達32%，雖半導體產品暫獲豁免，但對等關稅仍引發全球股市劇烈震盪。台灣證券交易所董事長林修銘表示，清明連假期間美股、亞股與歐股同步下挫，台股難免受到牽連。由於台灣資本市場與國際連動性持續加深，短期內市場波動在所難免，政府已啟動包戶機制，並由經濟部、財政部協助出口廠商穩定營運，行政院也釋出880億元補助資金，積極因應衝擊。

林修銘指出，此次情勢有別於過往美中貿易戰與COVID-19疫情所造成的市場動盪，證交所首次採取「盤前預防」應對機制，在假期期間即與主管機關密切協調，迅速啟動穩定措施。他強調，目前主管機關已針對市場震盪推出為期一周的短期措施，包括放寬擔保品種類、加強借券空方控管，降低市場波動來源，協助投資人理性應對，後續將視國際股市變化與本地盤勢狀況彈性調整政策，若市場出現非理性下跌，也會配合主管機關採取進一步穩定措施。

針對是否調整漲跌幅限制，林修銘表示，證交所與主管機關將根據市場指標與數據密切觀察，保留彈性空間因應。他呼籲，投資人應回歸企業基本面，理性評估台灣企業的韌性與長期發展，另外，他也鼓勵上市公司主動揭露資訊、召開法說會、必要時啟動庫藏股，以降低市場不確定性；同時期望投資機構持續穩健營運與管理風險，共同穩定市場秩序。

林修銘說，證交所將嚴正以對，與所有市場參與者並肩而行，守住台灣資本市場的信心與穩定。

美國總統川普於2日公布對等關稅後，美股連兩日大跌，台股因清明連假休市躲過市場波動，不過法人預期，台股今日開盤應補跌。美股上周四大指數跌幅分別為道瓊指數累計跌幅8.75％、S&P 500跌幅10.51％、NASDAQ跌幅11.44％、費城半導體指數慘跌16.74％，其中以科技類股最為嚴重。

另外，為預防本周台股出現大量賣壓，金管會昨天也宣布三大救市措施：

一、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

二、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

三、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數從90%調整為130%。