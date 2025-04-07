台股若連續下跌 證交所董座：必要時再祭其他穩定措施

川普關稅衝擊全球股市，台股7日開盤將面對「黑色星期一」補跌。證交所7日趕在開盤前8點先召開記者會。證交所董事長林修銘強調對台股非常有信心，並強調在金管會三箭之外，倘股市發生非理性連續下跌，證交所也將再採取其他穩定股市措施。

美國總統川普2日公布「對等關稅」，不僅基礎關稅10％起跳，其中57國的關稅稅率在20％～50％不等，台灣也被點名課徵32％高關稅。全球股市應聲暴跌。清明連假期間，美股四大指數全面重挫。道瓊急挫9.3％、標普500雪崩10.5％、那斯達克暴跌11.4％、費城半導體狂瀉16.7％；亞洲地區的日經225跌5.4％，越南股市跳水8.1％。

台股遭逢川普關稅的重大利空，4/6晚間金管會緊急射出救市三箭，防堵空頭賣壓。金管會宣布自114年4月7日起至114年4月11日，採行以下三大暫行措施，(1)可以多元擔保品，來補繳融資自備款或融券保證金差額；(2)調降每日盤中借券賣出委託數量，由30％降為3％；(3)上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90％調整為130％。

美國川普政府於114年4月2日宣布新一輪關稅政策，針對全球多數貿易夥伴加徵10%基準關稅，並依據對美貿易逆差程度進一步課徵「對等關稅」。其中，美國將對我國加徵32%關稅，部分產品如半導體目前可獲豁免。關稅衝擊造成全球金融市場在清明連假期間劇烈波動，美股、歐股及亞股等主要市場皆走跌，4月3日至4月4日道瓊工業指數累計下跌9.26%，標普500指數累計下跌10.53%，那斯達克指數累計下跌11.44%、費城半導體指數累計下跌16.74%。

近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數大多與全球市場連動，股市短期震盪在所難免，我國政府已啟動跨部會應變機制，確保我國產業之國際競爭力與出口動能，對於金融市場之穩定亦有相關因應對策。

以韌性應萬變，我國企業終將穩健前行

臺灣作為全球供應鏈中不可或缺的一環，從未缺席於風雨中。過去十餘年，我們曾一同走過2008年全球金融海嘯，也挺過美中貿易戰的高壓對峙，更在新冠疫情之中展現驚人的韌性與動能。

面對美中貿易戰，當全球供應鏈面臨重組壓力，我國企業乘著供應鏈「短鏈化」與「 在地化」的趨勢，迅速擴大全球布局與回臺投資，強化與客戶間的合作關係，成功鞏固我國在全球供應鏈的關鍵地位。

而在疫情期間，全球面臨更嚴重的斷鏈危機，我國企業依堅挺不拔、審慎因應挑戰，建立多元供應網絡，加速數位轉型及供應鏈數位化，並積極進行生產基地分散與區域再布局。因此，109年全球各地經貿受疫情嚴重影響時，我國上市公司當年營收仍逆勢年增1.19%，再證明我國產業不只能穩定自身營運，更能在危機中創造價值，擴大國際影響力。

每次的大風大浪，都是臺灣企業厚植本業、提升效率、深化研發的契機，我們相信，臺灣企業依然能以韌性化解挑戰，以創新引領轉型，在全球局勢變動中站穩腳步、開創新局。

我國政府全力支援產業 挺過關稅衝擊

我國政府曾與各行各業一同走過金融危機、美中貿易戰，即便面對新冠疫情時，仍積極規劃科技力力量，化政府，作韌性，速速應變，最終成為各國學習典範，讓全世界看見臺灣。

現在，政府同樣將全力支持產業，積極與美國展開對話，透過外交與經貿管道，為臺灣企業爭取合理待遇，並尋求降低關稅壁壘的可能性。

行政院已編列新臺幣880億元的專案資金，針對電子、鋼鐵等受衝擊較大的產業，提供必要的財務支援與產業升級協助；經濟部與財政部亦會有相關措施，協助出口商應對資金需求，維持營運穩定。我們相信，憑藉臺灣企業的韌性與創新能力，加上政府的全力支持，定能共同克服當前挑戰。

證交所適時推出有效措施 穩定市場信心

就現階段而言，我國股市受全球市場震盪而不免會有波動， 證交所將注意國際局勢變化，與上市公司保持密切合作，協力促進上市公司資訊透明，鼓勵企業召開法說會，與投資人溝通，以利投資人瞭解公司之因應對策，提升市場信任，並將持續追蹤並督促落實庫藏股買回之執行。

證交所亦持續監控市場各項指數 謹慎掌握市場交易狀況，確保各項風險控管機制得以有效發揮預期功能。 因應金管會114年4月6日宣布自4月7日起至4月11日止，採行下列暫行措施：(一)投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額； (二) 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成與數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品與交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制；(三) 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。證交所業已配合於4月6日發函證券商等相關單位周知並配合辦理。

籲請投資人理性評估市場資訊

最後，證交所籲請投資人，臺灣企業自美中貿易戰開始，即以多元供應鏈展開全球布局，大舉前往東南亞、印度及美加墨經濟圈設廠投資，依產業屬性及企業規劃能力，角逐「亞洲盃」或「世界盃」。在具備多供應鏈、數位轉型及與時俱進的創新動能下，已大幅降低企業經營和發展的衝擊，並不斷提升競爭力。臺灣產業韌性必能充分因應全球經濟局勢的挑戰，我們要對產業及政府的應變有信心。

短期市場波動應回歸基本面理性評估，審慎面對近期臺股震盪走勢。證交所也會持續密切觀察相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施，與各界攜手共同維護資本市場的正向發展。