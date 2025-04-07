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圖表／整理歷年台股股災背景成因？ 後續影響多久？

證交所：暫不限縮漲跌幅 保留政策彈性

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
清明連假期間美國宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天證交所董事長林修銘（中）親自上陣，向上市櫃公司與投資人信心喊話。記者許正宏／攝影
清明連假期間美國宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天證交所董事長林修銘（中）親自上陣，向上市櫃公司與投資人信心喊話。記者許正宏／攝影

川普宣布對等關稅稅率後，全球股市慘遭空頭血洗，台股7日將面對清明連假後首個交易日，證交所董事長林修銘緊急於8:00開盤前召開「資本市場因應措施說明會」。

林修銘指出，美國關稅衝擊全球金融市場在清明假期期間產生劇烈波動，美、歐、亞股市全面走跌，4月3日至4月4日累積下，台股難免受到市場影響有震盪波動，但將協力資訊透明、鼓勵企業召開法說會，強化投資人溝通，以提升市場信任，此外，也會落實庫藏股買回執行。暫不限縮漲跌幅，以防恐慌性賣壓，但保留政策彈性。

林修銘強調，今日限空令上膛，並為因應國際行情盤前召開記者會，未來會視情況調整政策。

金管會6日晚間已緊急宣布，4月7日至4月11日止採行三大救市措施：一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量、由30%降至3%，三、拉高融券保證金成數、由90%升至130%，實施日僅五個交易日。三大措施中，第二項主打外資空頭，第三項拉高空方成本，期望藉此減緩台股賣壓，提振投資人信心。

台股

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