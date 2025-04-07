因應台股大波動 證交所今早宣布三暫行措施

美國川普政府於4月2日宣布新一輪關稅政策，針對全球多數貿易夥伴加徵10%基準關稅，並依據對美貿易逆差程度進一步課徵 「對等關稅」。其中，美國將對我國加徵32%關稅，部分產品如半導體目前可獲豁免。關稅衝擊造成全球金融市場在清明連假期間劇烈波動，美股、歐股及亞股等主要市場皆走跌，4月3日至4月4日道瓊工業指數累計下跌 9.26%， 標普 500 指數累計下跌 10.53%，那斯達克指數累計下跌 11.44%，費城半導體指數累計下跌 16.74%。

近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數大多與全球市場連動，股市短期震盪在所難免， 我國政府已啟動跨部會應變機制，確保我國產業之國際競爭力與出口動能，對於金融市場之穩定亦有相關因應對策。

臺灣作為全球供應鏈中不可或缺的一環，從未缺席於風雨中。過去十餘年，我們曾一同走過 2008 年全球金融海嘯，也挺過美中貿易戰的高壓對峙，更在新冠疫情之中展現驚人的韌性與動能。

面對美中貿易戰，當全球供應鏈面臨重組壓力，我國企業乘著供應鏈 「短鏈化」與「在地化」的趨勢，迅速擴大全球布局與回臺投資，成功鞏固我國在全球供應鏈的關鍵地位。

而在疫情期間，全球面臨更嚴重的斷鏈危機， 我國企業審慎因應挑戰，建立多元供應網絡，加速數位轉型及供應鏈數位化，並積極進行生產基地分散與區域再布局。每次的大風大浪，都是臺灣企業厚植本業、提升效率、深化研發的契機，我們相信這一次，臺灣企業依堅能以韌性化解挑戰，以創新引領轉型，在全球局勢變動中站穩腳步、開創新局。

現在，行政院已編列新臺幣880億元的專案資金，針對電子、鋼鐵等受衝擊較大的產業，提供必要的財務支援與產業升級協助；經濟部與財政部亦會有相關措施。我們相信，憑藉臺灣企業的韌性與創新能力，加上政府的全力支持， 定能共同克服當前挑戰。

就現階段而言，我國股市受全球市場震盪而有波動， 證交所將注意國際局勢變化，與上市公司保持密切合作，協力促進上市公司資訊透明，鼓勵企業召開法說會，與投資人溝通，以利投資人了解公司因應對策，提升市場信任，並將持續追蹤並督促落實庫藏股買回之執行。

此外，證交所亦持續監控市場各項指數，謹慎掌握市場交易狀況，確保各項風險控管機制得以有效發揮預期功能。 因應金管會 2025 年 4 月 6 日宣布自 4 月 7 日起至 4 月 11 日止，採行下列暫行措施：(一) 投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額； (二) 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制；(三) 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由 90%調整為 130%。證交所已配合於 4 月 6 日發函證券商等相關單位周知並配合辦理。

證交所呼籲投資人，臺灣企業以多元供應鏈展開全球布局，大舉前往東南亞、印度及美加墨經濟圈設廠投資，依產業屬性，角逐「亞洲盃」或「世界盃」。在具備多元供應鏈、數位轉型及與時俱進的創新動能下，已大幅降低企業發展的衝擊，並不斷提升競爭力。臺灣產業韌性必能充分因應全球經濟局勢的挑戰，我們要對產業及政府的應變有信心。

短期市場波動應回歸基本面理性評估，審慎面對近期臺股震盪走勢。證交所也會持續密切觀察相關國際事件對臺股市場之影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施，與各界攜手共同維護資本市場的正向發展。