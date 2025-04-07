謝金河：今天股市肯定會大跌 這一輪東協各國會首當其衝泰國最累

美國總統川普4月2日宣布針對全球各國祭出高達10%至50%的高額關稅，震驚全球，迅速在全球市場掀起巨大震盪，金融市場皆出現大幅震盪，股市暴跌。其中美國對台加徵32%關稅，台股今日開盤恐面臨嚴酷挑戰，很多投資人相當憂心，金管會昨也宣布三救市措施。

財信傳媒董事長謝金河今在臉書表示，這幾天全世界都陷入川普重關稅的焦慮中，川普揮重拳，連巴菲特都忍不住說：關稅是一種戰爭行為。在巴菲特的字典裡：市場永遠是對的！對照川普揮大刀，全球股市幾乎都崩潰，難道這麼精打細算的川普和他的執政團隊都看不懂？但最後的謎底尚未揭曉。

現在反川普的聲浪已經舖天蓋地，謝金河指出，但川普仍老神在在，他認為現在正在動手術，開完刀後就會大漲。但是擺在眼前的是每個人的財富大縮水，今天台股開盤，我們也得面對危機總動員。

謝金河說，前天他和福邦創業投資董座黃顯華見面，他說企業老闆都聚精會神在思考對策，他說川普硬幹下去，美國人會沒有鞋子穿，沒有衣服穿，當然這是嚴肅的笑話，但反向來看，當大家都趴下去，誰會比較不慘？

謝金河認為，這一輪，東協各國會首當其衝，泰國會最累。也許會爆發類似1997年的金融危機，這兩個月在泰國上市的泰達電從173.5跌到56.7泰銖，市值蒸發超過一兆泰銖，台達電也會受到影響。這些年把生產基地移到東恊的台灣企業也會受到影響。

台灣面對這個巨大衝擊，政府也有相關對策，謝金河指出，昨天傳出的消息包括：美國祭出關稅走廊，針對內含美國技術逾20%的產品豁免。這對台積電及ICT產業是好消息。川普撞擊力那麼大，看起來他是要讓大家來談的，也許大家要更有耐心。

謝金河說，台灣有卓越的企業家，在大浪席捲過後，台灣的企業一定是最先爬起來的那一群。今天股市肯定會大跌。但元月27日Deepseek襲擊，台灣正好是春節，這次是清明節，台灣多幾天緩衝期，也許這也是老天爺的眷顧。