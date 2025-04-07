台股怎麼辦…關稅必然造成通貨膨脹、更不容易降息！直雲：仍然認為還沒有跌完

台股怎麼辦？你應該聽聽會進攻會防守的直雲看法！

粉絲都知道我看台積電千元就說大家要保守，每天發文說未來還有更便宜的台積電，中間從來沒有被誘惑跑去搶多，而且我也早就空手，證明我對於盤勢看法算是很準確。我接下來說說我的看法。

上週四五台股放假，在川普的關稅壓力之下，全球股市可說是崩到不行，看似受惠的美股其實是最受傷的，因為關稅必然會造成通貨膨脹，讓鮑爾更不容易降息，高通膨更會進一步造成經濟衰退並崩盤，我認為周四周五畢竟就是在跌這，但我仍然認為還是沒有跌完。

雖然度過一個周末，但不管是全球國家還是美國對於高關稅交涉的並不多，雖然川普發文說手術結束，但你也知道他出爾反爾出名，未來還有可能對半導體課稅真的令人瑟瑟發抖，也就是未來只會越來越差！

雖然金管會祭出很多降低空方力量的方式，這代表他們也認為現在的危機很大，禮拜一台股的壓力也很大，不過我覺得金管會這次處理得很明快，其實金管會這樣是對的，才會避免人踩人，千萬不要相信其他專家說什麼金管會應該讓市場一次跌完那種錯誤的觀念。

我仍然認為還沒有跌完，從台積電千元我就一直發文認為還沒有跌完，我是老早發文空手畢竟我是投資18年算功力很不錯，我知道粉絲們會捨不得直接賣了，但粉絲明天應該要降一點部位，鼓吹長期的方式投資萬一遇到一次崩盤，這幾年的報酬率都會吐回去！

雖然我空手這次股災與我無關，但是我仍然對於捨不得賣股的粉絲資產減少感到難過，直雲仍然會跟你們站在一起，每天寫準確分析文給大家！

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