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存股一兩年現由盈轉虧該停損嗎？狄驤：如果是去年8月的大跌我會說不要賣

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

「存股存了一兩年，現在卻由盈轉虧，該停損嗎？」

這個連假我收到不少類似詢問。

有的人覺得很可惜，大賺沒賣，現在捨不得賣。

有的人覺得很害怕，一周的跌勢就蒸發了一年的薪水，再這樣跌下去怎麼辦？

說真的，如果是在去年8月的大跌，我會說不要賣，因為當時沒有系統性風險，但如今的川普貿易戰，卻是有系統性風險的，代表跌勢不會在短時間內結束。

投資朋友碰到這種狀況時，最糟糕的做法是跟著市場情緒波動，可能你自己都不知道在做什麼，導致事後後悔，甚至犯大錯的機率很高。

但我認為只要冷靜下來思考幾個問題，就能得出屬於自己的答案，可以很好的應對進退。

1.思考看看，如果貿易戰造成經濟衰退，導致股市續跌一年以上，資產再蒸發30%以上，你是否有信心不殺低？

2.熊市是左側交易者的天堂，但天堂與地獄只有一線之隔，這條線就是資金控管，你能否控制好自己的手，不要過快把銀彈打光？

3.未來一兩年是否有規劃較大的支出？自己是否有保險或緊急預備金？

4.依照你現在的部位，在這個連假睡得好嗎？還是會輾轉難眠？

老實說，只要第四個問題的答案是睡不好，你就該盡快停損減碼，直到將部位降至睡得著為止。

畢竟，一直死撐著的結果就是，從睡不好變成失眠，再糟糕一點就是影響到健康，這是一定要避免的。

再來，如果你沒有緊急預備金或足夠的醫療險、意外險，那至少也要先收回20%以上的資金，避免意外發生時無錢可用。

接著，第一、二個問題是有關聯的，因為許多投資朋友沒有經歷過熊市，看到下跌就是大買，但熊市一跌就是一兩年，假如你在起跌的一兩個月就把銀彈打完，未來你受不了殺低的可能性就會大增，所以必定要保留部分現金，避免自己的不理性。

不得不說，守紀律的後果往往是少賺，而不守紀律的後果是大虧，虧損與少賺都很讓人難受，但差別在於虧損可能要人命，少賺只要再賺就可以了。

總之，股市大跌讓投資人悲觀是難免的，但我認為熊市能學到的東西遠比牛市更多，熊老師會教你心態、資金管理與風險控管，只要你學會這幾招，不用怕賺不到錢，反而是市場要怕你。

尤其，熊市往往會讓許多有價值的企業浮現，只要你能手握銀彈撐過熊市，財富重分配機會就是屬於你的。

那麼，我們該注意哪些有價值的企業？台股限空令出爐後，該如何有效避險？台美股大跌後，未來還有沒有逃命機會呢？

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 對等關稅 川普 經濟衰退 避險 風險

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