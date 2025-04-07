川普32%重稅海嘯來襲 法人揭「這4檔」軟體股成避風港
美國總統川普近日宣布將對台灣課徵32%的關稅，遠高於原先預期，恐對多家顯示卡、伺服器、網通等製造業者的外銷訂單造成衝擊。而供應鏈在面對這波史詩級的「關稅震盪」時，也都或多或少受到不小的影響，而台廠中惟有資服及軟體業者較不受關稅的影響；法人也點名包括現觀科（6906）、偉康（6865） 、叡揚（6752） 、普鴻（6590）等軟體公司，不僅不受影響，反而有望因此成為潛在的受惠股。
川普宣布對數十個國家和地區實施新一輪「對等關稅」政策，並將對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%、24%的對等關稅。至於台灣，他表示，由於台灣對美課徵64%關稅，因此美國也將對台加徵32%關稅。其餘東南亞國家，包括印度、瑞士、印尼、馬來西亞、南非、孟加拉、斯里蘭卡等，則將課徵27%、32%、32%、24%、31%、37%、44%的重稅，消息一出立即引發全球市場的激烈反應。
面對這波關稅海嘯的來襲，台廠供應鏈雖然大多都已提早赴美設廠，但恐怕仍將受到關稅重拳的波及，而放眼整個市場，惟有「軟體業者」由於本身並無實體貨物製造流程，也無須被美國課徵關稅，因此較其餘製造業來說，也比較不會受到這波重稅影響，而台廠中值得關注的業者，包括近日公告2月自結純益年增126%，每股純益0.05元的偉康 、有考慮赴美設據點的叡揚 、深耕國內金融市場不受影響的普鴻及手握大數據AI應用的現觀科。
對此，法人分析，現觀科原本就無美國地區客戶，因此不論川普將來是否調降32%之對等關稅，對現觀科皆無影響，反而可能因此而受惠。在史詩級關稅影響之下，未來硬體售價只要非美國製造，皆將有可觀之漲幅，此成本壓力將促使電信業者尋找高CP值比之軟體，而一向以來，擅長於採用較少的Server台數配置，便能得到高精確度定位的現觀科軟體產品，將成為客戶選擇優化軟體之首選。
而若從競爭層面來看，現觀科目前主要之競爭對手為美國之NetScout與Viavi，因競爭對手之母地國籍為關稅主要施壓國，可能會影響世界其餘國家的報復與反制，進而降低對美國產品採購之意願。因此關稅戰對現觀科而言，極可能成為無心插柳柳成蔭之受惠個股。此外，值得一提的是，因現觀科長年以來於美國便一直設有實體公司，即便未來新增美國客戶，現觀科皆可由美國直接出貨，安然度過關稅戰衝擊，並成為潛在的受惠股。
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