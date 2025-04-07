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台股若跌1765點 轉入熊市

聯合報／ 記者朱漢崙張瀞文／台北報導
因應美國對等關稅的衝擊，行政院長卓榮泰（中）昨邀金管會主委彭金隆（右三）、證交所董事長林修銘（右一）等官員，針對國內股市可能的較大波動沙盤推演。圖／行政院提供
因應美國對等關稅的衝擊，行政院長卓榮泰（中）昨邀金管會主委彭金隆（右三）、證交所董事長林修銘（右一）等官員，針對國內股市可能的較大波動沙盤推演。圖／行政院提供

台股面臨川普關稅海嘯來襲，法人預期今天恐將跳水補跌，開盤很可能跌破兩萬點關卡，最悲觀的狀況是下跌約兩千點，回測一萬九千三百點。而一旦指數重挫，券商將大舉發出融資追繳令，出現融資追繳萬箭齊發窘境。

台股清明連假期間，川普開啟關稅大戰，美股連兩個交易日大跌，四大指數在兩個交易日累積跌幅都超過百分之九，費城半導體指數更慘跌百分之十六點七。台積電ADR兩天共下挫百分之十三點八，法人對台股今日盤勢並不樂觀。

法人指出，除了投資人的恐慌性賣壓，另一個賣壓來源是程式交易停損單，會因為行情快速下跌而被大量觸發，甚至因此引發「多殺多」停損賣壓；程式交易空單也可能同步進場放空指數。此外，投資人若賣出ETF，則會因贖回潮造成ETF成分股更大賣壓，尤其是ETF占台股比重接近三成，力道不容小覷。

統一投顧董事長黎方國表示，投資人本周不要想去摸底，空手的不要急著進場，但手上有股票的也不要急著賣，因為最危險的就是本周，因為各國「互相報復」的利空將持續干擾現階段股市，建議投資人稍安勿躁。

法人估計，大盤指數如果再跌一七六五點，就將轉入「熊市」，也就是從波段高點回檔百分之廿。台股自去年七月十一日登上二萬四四一六點新高以來，至二日收盤已回跌三一一八點、跌幅百分之十二點七，邁入「修正」階段。若台股今天跌破一萬九五三三點，也就是下跌一七六五點，則台股將正式步入熊市。

台股 投資人 指數

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