台股限空 金管會祭兩大措施

美國關稅海嘯引發全球股災，為防堵禿鷹乘虛而入加重台股跌勢，金管會宣布今（7）日起祭出兩大史上「最嚴」限空令，包括：一、投資人借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折；二、拉高融券保證金成數到130%，實施日到11日止，為期五天。

這是近三年來，金管會首次祭出限空令。與過往最大差異是「力道史上最強」，尤其外資借券打一折，「幾乎等同禁止外資借券放空」，可限制外資摜壓股票，有效緩和遭「空襲」的權值股，拉抬股市。

證期局副局長高晶萍昨（6）日直言，「力道重」是要全面防堵「投機性空方」。投機空方被市場視為禿鷹，在股市下跌時，若禿鷹橫行，恐加重股市下跌力道。

高晶萍說，川普關稅政策變化大，各國也與美方交涉，因此限空令先實施五天，再視川普關稅政策、國際股市、及實施這兩道限空令等三大狀況，再彈性調整。

行政院長卓榮泰昨日上午在官邸邀集財經部會官員開會，沙盤推演國內股市本周遇到劇烈波動的各種因應方案。

金管會採三大暫行措施；一、放寬抵繳擔保品範圍；二、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的30%、降到3%」。前波調降借券賣出是2022年10月，當時只降到10%，這次更狠直接砍一折到3%。三、融券保證金成數從90%提高到130%。