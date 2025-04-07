金管會祭史上「最嚴」兩道限空令 限空先行瞄準外資禿鷹

金管會祭史上「最嚴」兩道限空令，但若限空令無效，金管會下一步是什麼？依救市措施，金管會只能再擴大打擊面，採「禁止平盤以下放空」，甚至進一步「全面禁止放空（不論平盤上下）」，但副作用就是量能恐更加萎縮。

一家資深券商主管說，金管會沒有一開始就祭「禁盤下空」有兩大原因，一、全球股市這波暴跌，日、韓股等亞股都未祭出救市，金管會不宜過度干預。二、市場預期今（7）日台股開盤就會暴跌千點，這時候需讓籌碼沉澱，台股需合理反應賣壓，若一開始就下猛藥，恐讓金管會救市空間失去彈性。

金管會將外資借券總量砍到3%，幾乎是禁止外資平盤下放空，顯示這次是全面瞄準外資禿鷹。目前借券放空九成都是外資，限制外資禿鷹，先穩權值股「穩了價」，後續再由國安基金進場點火「拉量」。

不過，也有學者認為這次關稅海嘯是衝擊台股企業獲利的結構性問題，這兩招限空令恐無法挽回頹勢，金管會除可延長這兩道限空令時間外，下一步只能祭出「禁空令」。