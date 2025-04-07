台股系統性風險來襲 融資追繳令恐萬箭齊發

系統性風險來襲，台股今（7）日將跳水補跌，上市櫃個股融資維持率恐將面臨重大考驗。法人預期，台股今日如果重挫，券商將大舉發出融資追繳令，出現融資追繳萬箭齊發窘境。

不過，金管會昨日宣布推出三大救市措施，如果再搭配護盤資金進場，有助減緩賣壓，提振投資人信心。

法人估計，加權指數如果再跌1,765點，就將轉入「熊市」，也就是從波段高點回檔20%。台股自去年7月11日攀登24,416點歷史新高以來，至上周三（2日）收盤已回跌3,118點、跌幅12.7%，邁入「修正」階段。若今日台股跌破19,533點，也就是下跌1,765點，則台股將正式步入熊市。

法人估計，台股如果暴跌，不利融資維持率。證期局統計，目前台股的整戶擔保維持率還有157.92%。

據CMoney統計，目前個股融資維持率低於130%（已斷頭）的檔數已有183檔，而融資維持率小於140%、大於130%，也就是在斷頭邊緣的個股則有247檔。如果考量台股今日可能崩跌，將範圍擴大至融資維持率小於150%、大於130%，則準斷頭股檔數將高達658檔。準斷頭及已斷頭股合計841檔，幾乎占上市櫃個股檔數的一半。