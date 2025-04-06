川普關稅海嘯來襲 法人：台股明恐直接回測19300

對於台股明天開盤重挫幅度，法人以富時台指上周下跌9.2%的幅度預期，台股大盤有極高的機率破2萬點，回測1萬9300點附近，以台股連假前收盤21298.22點估算，等於跌約2000點。

券商高層認為，台股跌最凶的會是周一、周二，「估計會跌1個半停板！」也就是整體約跌15%，倘若以連假前收盤的指數來看，恐怕台股落底會在1萬8000點左右。

根據法人估算，富時台指的單一個股權重有20%的上限，因此低於台積電占台股大盤約35%的權重，而台積電ADR自4月2日以來重挫約13.8%，因此2000點跌點算是合理預期；法人也指出，除了投資人的恐慌性賣壓，還有另一個賣壓重要來源，就是程式交易停損單，會由於行情快速下跌而被大量觸發，甚至因此引發更大的「多殺多」停損賣壓，而在此同時，「程式交易空單」亦可能同步進場放空指數。

此外，投資人若賣出ETF，則會由於「贖回潮」而造成ETF成份股更大的賣壓，尤其是ETF占台股比重已接近3成，力道不容小覷。

統一投顧董事長黎方國則預期，台股接下來會下探2萬點，他也特別提醒，接下來這一周投資人不要想去摸底，空手的不要急著進場，但手上有股票的也不要急著賣，因為他認為，最危險的就是本周，包括美國對手國家的報復關稅，「互相報復」的利空將持續干擾現階段股市，所以建議投資人稍安勿躁。

但黎方國也說，4月14日這一周因為有「十大利多」，情況就會趨於穩定，屆時才是進場的好時點。他認為，本波台股轉折點可能落在4月中旬，也就是約在台積電（4月17日）第1季法說會召開前後，屆時第二季將有10項利多加持，可望幫助台股第二季呈現利空出盡後的強勁反轉走勢。

對於後續市場可期待的十大利多，黎方國指出，4月中旬之後，進入美國第一季季報的公布，第1季財報可望會有80%的企業繳出優於預期的表現，將激勵美股走揚，另外，17日的台積電的法說會將登場，預估台積電第1季的財報表現非常亮眼、第二季展望樂觀；他也指出，台股許多高殖利的ETF將於5、6月更換成分股，由於2024年上市櫃公司獲利創新高，達4.1兆元，且近期股價修正，許多個股殖利率高，將吸引投信基金提前布局搭便車，等著之後的 ETF 基金買盤進場。

其他的利多，黎方國表示，標普500指數在第2季易漲難跌，上漲機率八成以上；而且從FED利率點陣圖推估，聯準會6月將會降息，而降息釋出流動性寬鬆的利多，市場在5月就會提前反映，另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月7日來台參加電腦展，將發表專題演說並釐清AI的疑慮，之後在28日輝達也將公布財報，將一掃市場對AI的擔心，輝達GB200第二季將大舉出貨也可望挹注台廠供應鏈業績走升，這些都是可期待的利多。