就市論勢／低基期、高殖利率股 聚光

盤勢分析

美國總統川普公布各國對等關稅稅率後，造成全球股市紛紛重挫，美股四大指數上周四、上周五接連兩日均大跌超過9%，引爆系統性風險來襲。由於台積電ADR累計二日跌幅近14%，使得今（7）台股恐將大跳水，指數能否力守2萬點大關，特別是以台積電（2330）為首的AI股，更是全市場高度矚目的焦點。

事實上，1月以來AI股充滿利空，連輝達GTC大會都不能扭轉趨勢，基本原因是過去二年股價大漲後基期偏高，技術面拉回投資信心驟降，球場名言是「贏球治百病」，股市也是「大漲治百病」。市場持續關注輝達與台積電股價表現，將牽動台灣AI供應鏈股價第2季能否力抗賣壓，再度成為台股主流。

而高基期與低基期反映在台積電與聯電上。格芯正探索合併聯電可能性的消息如同天方夜譚，更精準地說，中國大陸晶圓代工成熟製程產能將大幅開出的壓力下，聯電股價長期被相對低估，股價基期低，消息激勵股價效果也就相對強。

但冷靜想想，格芯和聯電沒有業務互補效應，合併後公司優先在美國研發投資成為台積電可行替代選項的說法漏洞百出，要推動「美聯電」第一步是要先把聯電的資產剝離，然後再把晶圓代工業務與格芯討論合併。

投資建議

關稅議題利空正陸續反映，台股周一開盤勢將面臨極大的系統性風險，雖然預期政府將進場護盤，不過相關政策將使成交量萎縮，趨勢上可能影響4月的行情架構，因此操作「選股不選市」，仍以個股為主，控制資金聚焦低基期、高殖利率題材、及防禦型相關個股。