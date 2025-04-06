川普關稅風暴來襲 壽險與銀行2月加碼逾800億台股全進套房

根據金管會所發布的最新統計，壽險與銀行2月才逢低雙雙加碼台股合計827億元，沒想到川普對等關稅風暴衝擊，使如今才投資一個超過800億元的新加碼部位，接下來難逃慘住套房命運。據了解，壽險、銀行二大業別股債投資金額龐大、受災慘重，已火速盤點目前跌價損失對淨值和資本適足率的衝擊。

台股加權指數二月下跌2.01%，根據金管會所發布統計估算，銀行在2月加碼台股292億元、壽險加碼535億元；對此金融業者對此指出，3月由於台股仍有低檔，有觀察不少銀行及壽險業者仍有進場繼續買股，因此二大業者2、3月新加碼住進套房的部位，恐怕逾千億以上。至於券商2月的台股部位未有顯著變化，相形之下，壽險和銀行則掏出共計超過800億元的資金前進台股，原本以為是逢低買進，結果沒想到是「每況愈下」。

根據金管會公布的壽險業投資統計，國內股票部位增加136億元，不過若扣掉加權指數下跌的部分來推算，其實應加碼台股535億元；至於國外股票部位帳面減少619億元，但若考量到S&P500指數二月下跌1.42%，則扣掉股票下跌部分，推算應減碼海外股540億元。

而在國內外債券部位則增加860億元，業者推估，假設國內外部位有88%是海外債，海外債部位增加758億元，不過由於匯率二月台幣貶值0.42%，海外債的匯兌利益是813億元，若以美債均價在二月上漲2.92%，以及非AC部位比重10%來設算，約有評價利益562億元，在扣除匯率及債券價格變動的上述因素之後，海外債應已減碼618億。

至於在台債部分，假設國內外債券部位有12%是台債，2月台債部位增加102億元，考慮到十年期以上台灣公債價格在二月下跌0.19%，有評價損失5億元，因此業者推算台債應反而加碼107億元。