快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

川普關稅風暴來襲 壽險與銀行2月加碼逾800億台股全進套房

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普關稅風暴來襲，壽險與銀行2月加碼逾800億台股全進套房。本報資料照片
川普關稅風暴來襲，壽險與銀行2月加碼逾800億台股全進套房。本報資料照片

根據金管會所發布的最新統計，壽險與銀行2月才逢低雙雙加碼台股合計827億元，沒想到川普對等關稅風暴衝擊，使如今才投資一個超過800億元的新加碼部位，接下來難逃慘住套房命運。據了解，壽險、銀行二大業別股債投資金額龐大、受災慘重，已火速盤點目前跌價損失對淨值和資本適足率的衝擊。

台股加權指數二月下跌2.01%，根據金管會所發布統計估算，銀行在2月加碼台股292億元、壽險加碼535億元；對此金融業者對此指出，3月由於台股仍有低檔，有觀察不少銀行及壽險業者仍有進場繼續買股，因此二大業者2、3月新加碼住進套房的部位，恐怕逾千億以上。至於券商2月的台股部位未有顯著變化，相形之下，壽險和銀行則掏出共計超過800億元的資金前進台股，原本以為是逢低買進，結果沒想到是「每況愈下」。

根據金管會公布的壽險業投資統計，國內股票部位增加136億元，不過若扣掉加權指數下跌的部分來推算，其實應加碼台股535億元；至於國外股票部位帳面減少619億元，但若考量到S&P500指數二月下跌1.42%，則扣掉股票下跌部分，推算應減碼海外股540億元。

而在國內外債券部位則增加860億元，業者推估，假設國內外部位有88%是海外債，海外債部位增加758億元，不過由於匯率二月台幣貶值0.42%，海外債的匯兌利益是813億元，若以美債均價在二月上漲2.92%，以及非AC部位比重10%來設算，約有評價利益562億元，在扣除匯率及債券價格變動的上述因素之後，海外債應已減碼618億。

至於在台債部分，假設國內外債券部位有12%是台債，2月台債部位增加102億元，考慮到十年期以上台灣公債價格在二月下跌0.19%，有評價損失5億元，因此業者推算台債應反而加碼107億元。

台股 壽險業

延伸閱讀

跟上腳步？傳歐盟要反擊川普關稅 首波鎖定9273億元美國商品

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

川普關稅恐衝擊藥品產業 專家籲政府強化本土供應鏈

川普關稅造成的經濟恐慌「這次一定不一樣」？切老：人的想像力在恐慌中多是往錯誤方式發展

相關新聞

金管會宣布三大救市措施！盤中借券賣出限額從30%大幅降至3%

金管會今日傍晚正式宣布三大救市措施，將從4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：

金管會祭三大救市措施 全力瞄準外資「賣壓打了一折」猶如限空令

美國川普對全球各國祭出高關稅，讓全球股市暴跌，金管會晚間宣布三大救市措施，一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量，猶...

川普關稅造成的經濟恐慌「這次一定不一樣」？切老：人的想像力在恐慌中多是往錯誤方式發展

在經濟恐慌中要大家保持樂觀是一件有難度的事，因為每一次的經濟風暴都有會人認為「這次一定不一樣！」。

因應周一台股補跌及政府救市措施 券商加班緊急待命

台股清明休假期間，川普開啟關稅大戰，美股連二日大跌，台股周一（7日）預期將補跌。國內證券商緊急待命，相關人員甚至在周六（...

證交所出手了 4月7日8點召開資本市場因應措施說明會

臺灣證券交易所將於4月7日（星期一）召開資本市場因應措施說明會，由本公司林修銘董事長接受媒體採訪。

台股將補跌 15檔「低波抗震股」受投信買超加持

川普發動全球貿易大戰，美股連續兩日大跌，法人普遍預期台股7日將補跌。統計顯示，聯電（2303）、中信金（2891）、群創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。