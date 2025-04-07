一周盤前股市解析／電子組裝鏈 壓力大

經濟日報／ 記者 周克威

台股在清明連假期間，美股重挫，包括道瓊大跌約8.7%、標普約9.9%、那斯達克約10.6%、費城半導體指數則崩跌約15.9%，連帶今（7）日行情也不容樂觀，2萬點失守的機率大增。

根據統計，與台股高連動的主要美股，在清明連假期間中，美光暴跌約27%、最為慘烈，高通大跌約16.7%，AMD、Under Armour也都大跌約逾16%，蘋果為15.6%、輝達14.3%、台積電（2330）ADR約12.9%。

此外，四大CSP中ＭETA大跌13.8%、亞馬遜11%、谷歌7.3%、微軟5.8%，特斯拉也大跌10.8%，顯示AI、成衣、半導體、車用電子等族群是重災區，連帶今日台股2萬點的壓力也相當沈重。

多家大型法人機構指出，川普宣布的對等關稅政策，自5日起對所有國家徵收10%基準關稅，另外在9日起對貿易逆差較大的57個國家徵收更高的對等高稅。

而台灣的對等關稅被美國政府計算高達32%，且台灣電子產業與傳統產業先前積極分散的產地如泰國、越南、印尼、馬來西亞等地，亦被課徵高額關稅，此舉將導致台灣無論電子與傳產製造業，都將面臨關稅所帶來成本轉嫁的壓力。

以電子組裝鏈來說，品牌廠終端產品直接銷售通路，負擔關稅較重，即使轉嫁通路、消費者、供應鏈，仍可能造成虧損。電子零組件產業出貨給ODM，不會直接負擔關稅，但預期將會受到終端客戶要求部分讓價，間接吸收關稅影響獲利。

由於此次對等關稅未增加墨西哥關稅，台廠銷美伺服器組裝線、車用電子多位於墨西哥及美國，因此評估此次關稅影響以PC、手機等消費性產品為主。

不過，除了關稅直接提高成本外，關稅造成廠商轉嫁終端消費者，將影響消費終端需求減少，才是後續對電子供應鏈最大的獲利壓力來源。

台股 消費 關稅

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