中小衝鋒股 聚焦

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

川普對等關稅引發全球金融市場動盪，短線上為避開無差別下殺，篩選近周法人買超、股價表現勝大盤的中小型股，在籌碼面將具支撐，加上題材面與地緣政治有關的軍工股、較不受關稅影響的內需股，包括大成（1210）、龍德造船、寶一等「中小型衝鋒股」，可望成為短線資金熱點。

篩選近一周三大法人買超，近周股價跑贏大盤、股本小於100億元個股，包括：欣銓、大成、美律、可成、寶一、智易、帆宣、亞航、漢唐、東陽等。可以看出除了較不受關稅影響的個股，法人也看好高現金殖利率族群。

軍工股中包括寶一近周獲三大法人買超2,254張，周漲幅達14.8%，寶一主要業務是發動機零組件，手握波音及空中巴士訂單，並參與漢翔維修中心業務，提供維修所需的零組件。寶一去年全年營收年增21%、獲利年增70%，法人看好寶一先前購置的設備陸續到貨投產，今年可見到擴產效益，營運仍將持續成長。

內需股大成周漲0.3%；電子股中，則有先進封裝、ASIC概念股欣銓獲三大法人買超4,545張；因台積電將加快在美建廠速度，帆宣、漢唐也獲法人提前布局。高殖利率族群則有美律、可成，其中可成近五個交易日漲3.5%。

三大法人 可成

延伸閱讀

進總統官邸給建議 和大集團董事長：應「兵分2路」降低台灣衝擊

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

影／因應對等關稅五策略 賴總統發表8分鐘談話

川普關稅恐衝擊藥品產業 專家籲政府強化本土供應鏈

相關新聞

台股若跌1765點 轉入熊市

台股面臨川普關稅海嘯來襲，法人預期今天恐將跳水補跌，開盤很可能跌破兩萬點關卡，最悲觀的狀況是下跌約兩千點，回測一萬九千三...

救援台股 千億銀彈上膛 國安基金視情況召開臨時會

美國對等關稅風暴來襲，台股今（7）日開盤恐面臨無量崩跌，財金部會高度警戒。政府基金共有1,515億元銀彈，將伺機進場布局...

川普關稅海嘯來襲 法人：台股明恐直接回測19300

對於台股明天開盤重挫幅度，法人以富時台指上周下跌9.2%的幅度預期，台股大盤有極高的機率破2萬點，回測1萬9300點附近...

台股限空 金管會祭兩大措施

美國關稅海嘯引發全球股災，為防堵禿鷹乘虛而入加重台股跌勢，金管會宣布今（7）日起祭出兩大史上「最嚴」限空令，包括：一、投...

台股系統性風險來襲 融資追繳令恐萬箭齊發

系統性風險來襲，台股今（7）日將跳水補跌，上市櫃個股融資維持率恐將面臨重大考驗。法人預期，台股今日如果重挫，券商將大舉發...

金管會祭史上「最嚴」兩道限空令 限空先行瞄準外資禿鷹

金管會祭史上「最嚴」兩道限空令，但若限空令無效，金管會下一步是什麼？依救市措施，金管會只能再擴大打擊面，採「禁止平盤以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。