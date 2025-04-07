川普對等關稅引發全球金融市場動盪，短線上為避開無差別下殺，篩選近周法人買超、股價表現勝大盤的中小型股，在籌碼面將具支撐，加上題材面與地緣政治有關的軍工股、較不受關稅影響的內需股，包括大成（1210）、龍德造船、寶一等「中小型衝鋒股」，可望成為短線資金熱點。

篩選近一周三大法人買超，近周股價跑贏大盤、股本小於100億元個股，包括：欣銓、大成、美律、可成、寶一、智易、帆宣、亞航、漢唐、東陽等。可以看出除了較不受關稅影響的個股，法人也看好高現金殖利率族群。

軍工股中包括寶一近周獲三大法人買超2,254張，周漲幅達14.8%，寶一主要業務是發動機零組件，手握波音及空中巴士訂單，並參與漢翔維修中心業務，提供維修所需的零組件。寶一去年全年營收年增21%、獲利年增70%，法人看好寶一先前購置的設備陸續到貨投產，今年可見到擴產效益，營運仍將持續成長。

內需股大成周漲0.3%；電子股中，則有先進封裝、ASIC概念股欣銓獲三大法人買超4,545張；因台積電將加快在美建廠速度，帆宣、漢唐也獲法人提前布局。高殖利率族群則有美律、可成，其中可成近五個交易日漲3.5%。