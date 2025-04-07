梁彥平專欄／防禦型操作 因應變局

川普最新宣布的關稅政策，所涉稅率、國家與產品等皆遠超乎市場預期，這意味著對股市震盪、以及對全球經濟的長期衝擊比原先預期來的嚴重，導致全球股市大幅震盪，金融市場的悲觀情緒轉為風險趨避，資金流入債市與黃金等避險資產。

台股因清明假期休市，暫時躲過指數回檔的壓力，但川普對台灣實施32%的對等關稅，確實對台灣出口導向的經濟帶來巨大挑戰。因此，台股接續反映國際股市的波動，恐將出現恐慌性賣壓，進一步加大台股的修正幅度實屬合理。

川普以對等關稅政策挑戰行之已久的全球化自由貿易規則，一旦那些被課徵報復性關稅稅率較高的國家陸續祭出反制行動，且後續未能透過談判取得減稅空間，恐將演變成全球貿易報復的戰爭。

中國已經採取精準打擊策略，限制稀土和關鍵礦產的出口，直接衝擊美國的高科技產業；歐盟則可能加強反傾銷機制和出口管制，以應對美國的壓力。各方對美國的反制措施，不僅導致去全球化和去產業分工的浪潮湧動，全球供應鏈重組備受挑戰，更加劇各國間貿易緊張的局勢。

川普關稅新令旨在奪回美國經濟主權，保持製造能力的彈性需求，與解決貿易長期失衡問題。然而，美國科技大廠高獲利多依賴亞洲等地區的生產與組裝，製造業若回流美國，企業需要面臨更高的勞工與製造成本，這些額外費用最終還是轉嫁給消費者，商品價格上漲，消費者則需支付更多。

因此，關稅轉嫁過程所造成的通膨，以及隱含後續經濟下滑的疑慮，對美國的就業市場和經濟活動將產生負面衝擊。這將使得聯準會面臨艱難的抉擇，在抑制通膨和支持經濟增長之間尋求平衡，這種兩難情境恐將影響未來貨幣政策的不確定性。

股市大幅波動反映的正是新關稅政策對經濟前景的深遠影響，川普的新令雖已上路，但各國是否採取反制措施，卻仍是一大變數。若各國消費者對美國品牌的銷售出現抵制情緒和動作，則後續影響將更難樂觀，相比而言，台商全球供應鏈體系的重新布局反而相對可控。

換言之，全球經貿格局驟變帶來的景氣下行風險，仍將是擾動市場的主因，而川普反覆無常的言論，更是增加市場不確定性的催化劑。因此，投資仍以防禦型操作為主，短線主要課稅的產業仍是壓力測試的族群應先避開，謹慎應對本波關稅風暴。

（作者是世新大學財金系副教授）