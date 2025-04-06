因應周一台股補跌及政府救市措施 券商加班緊急待命

台股清明休假期間，川普開啟關稅大戰，美股連二日大跌，台股周一（7日）預期將補跌。國內證券商緊急待命，相關人員甚至在周六（5日）及周日都加班，以密切掌握最新進展及研究因應措施。據了解，證交所及櫃買中心6日下午已通知主要券商資訊部主管，可能要準備修改系統交易程式，例如縮減跌幅等。

在台股休市期間，美股四大指數在兩個交易日的累積跌幅都超過9%，費城半導體指數更重跌16.7%。台積電ADR二日合計共下挫13.8%，法人對台股周一盤勢並不樂觀。

法人估計，除非有護盤措施，否則台股可能從上周三（2日）收盤價21,298點直接下殺到20,000點以下，甚至刷新單日最大跌點紀錄。台股史上最大跌點為2024年8月5日重挫1,807點，當時加權指數收在19,830點，跌幅為8.3%。