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台股若短線停損 富邦投信：先轉進美股或債券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

清明連假期間，美國關稅出爐，股市相繼重挫，台股4月7日(周一)開盤受矚目；富邦投信表示，目前看來，若美國衰退，亞洲只會更糟，但美國可以選擇新貿易聯盟，台灣則沒有選擇，因此若短線停損，可以先轉進美股，因為美國反彈的機率比台灣高，是短期的較佳選擇，或是將資金轉進債券，收息兼等降息。

富邦投信投資策略師徐翊達提醒，長線定時定額的投資人則應把眼光放遠，現在的衝擊不過是20年間的幾年小波動，維持投資紀律、繼續長期買進，才是不二法門。

徐翊達分析，這次問題的核心與其說是關稅，不如說是高利率的美元債務難以持續。激進且沒有邏輯的關稅政策正是美國迫使全球一起面對美國長期貿易失衡所帶來的債務問題。如同1970年代的尼克森放棄金本位，現在川普放棄了自由貿易體制，世界不會因此毀滅，但急速調整到新的位置，購買昂貴美債、大量美貨、乃至於赴美投資就是新的聯盟成員的入場卷。巴菲特的股東書少見地提到美國財政與美元問題，顯示美國赤字改善迫在眉睫。因此，脅迫大型企業加大投資對沖財政支出下滑帶來的經濟衝擊，就是唯一避免經濟真正衰退的方法。

徐翊達表示，緊縮財政與投資擴大兩者之間必然有時間的落差，這也是陣痛期或排毒期的真意。川普上任以來的政策已經展現美國體質轉變的方向，在成功之前的一波混亂正在醞釀。以歷史為鑑，1969年放棄金本位直到1973年才完成浮動匯率機制。這場貿易格局的轉變絕非幾通電話能夠完成，只能祈禱在股市崩潰下，1到2個月內川普會再次反覆收回成命。現在投資人要做的事，就是回收資金，等待政策轉折。

富邦投信 美國

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