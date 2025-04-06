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金管會祭三大救市措施 全力瞄準外資「賣壓被打了一折」猶如限空令

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美國川普對全球各國祭出高關稅，讓全球股市暴跌，金管會晚間宣布三大救市措施。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
美國川普對全球各國祭出高關稅，讓全球股市暴跌，金管會晚間宣布三大救市措施。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

美國川普對全球各國祭出高關稅，讓全球股市暴跌，金管會晚間宣布三大救市措施，一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量，猶如對外資祭出限空令，三、拉高融券保證金成數，實施日僅五個交易日。

這三大措施中，真正限制空方是後面兩項，一、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的3%」，二、融券保證金成數從90%提高到130%，前者打外資空頭，後者拉高空方成本，藉此減緩台股賣壓，提振投資人信心。

兩項救市措施中，以第一項影響最大，法人說，借券放空9成都是外資，此舉可限制外資對大股票的摜壓，降低個股因借券高低而加劇波動，可有效緩和遭「空襲」的權值股，拉抬股市。

例如某一檔個股一天成交量是3萬張，過去外資可借9000張做放空，未來只能借900張放空，空方賣壓打了一折。

這也是2022年3月美國暴力升息後，睽違三年來，金管會再對外資祭出限空令，不過與過往不同的是，這次限制空方的「量」最猛，但恐因外資借券空間遭到大限縮，恐會造成台股量縮。

其次，這次融券保證金成數從90%拉高到130%，也是金管會實施拉高保證金成數來最高，打擊空方意味濃厚。

借券賣出 外資 融券

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