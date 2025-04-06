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金管會宣布三大救市措施！盤中借券賣出限額從30%大幅降至3%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布三大救市措施 盤中借券賣出限額從30%大幅降至3%。本報資料照片
金管會宣布三大救市措施 盤中借券賣出限額從30%大幅降至3%。本報資料照片

金管會今日傍晚正式宣布三大救市措施，將從4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：

一、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

二、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

三、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數從90%調整為130%。

金管會也指出，除了上述措施之外，金管會仍將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述相關股市穩定措施。

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