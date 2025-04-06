金管會宣布三大救市措施！盤中借券賣出限額從30%大幅降至3%

金管會今日傍晚正式宣布三大救市措施，將從4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：

二、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

三、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數從90%調整為130%。