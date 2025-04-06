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台股恐黑色星期一？議員李明賢曝市場婆媽恐慌 人人問這句

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員李明賢(右一)今在臉書說，他今天去買早餐，到市場遇到人，幾乎人人都在談股市「明天怎麼辦？」恐慌已蔓延開來。本報資料照片
北市議員李明賢(右一)今在臉書說，他今天去買早餐，到市場遇到人，幾乎人人都在談股市「明天怎麼辦？」恐慌已蔓延開來。本報資料照片

美總統川普宣布對等關稅，全球掀起驚濤駭浪，外界關注台股清明連假後，明天周一開盤是否迎黑色星期一？國民黨北市議員李明賢今在臉書說，他今天去買早餐，到市場遇到人，幾乎人人都在談股市「明天怎麼辦？」恐慌已蔓延開來。

李明賢說，問題是面對各種批評或質疑，民進黨政府總用那一套「任何批評質疑就是唱衰台灣」，到底該如何因應呢？當小散戶卻可能賠了慘兮兮，要找誰賠？對了，今天會有人安心睡嗎？

李明賢今天在臉書提到，因清明連假緣故，蓋牌多天的台股明天要開盤了，他跟其他散戶一樣，也有台積電「一樣挫著等」。該賣還是等待？國安基金會進場嗎？

李提到，因應對美關關稅，包括桃園、台中、高雄市政府成立專案小組，特別是工具機聚集的台中衝擊很大；北市長蔣萬安預定周一下午也將與內科廠商座談，商討因應策略，但民進黨政府總用「任何批評質疑就是唱衰台灣」，到底該如何因應呢？當小散戶卻可能賠了慘兮兮，要找誰賠？

台股 散戶 李明賢 民進黨 關稅

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