台股將補跌 15檔「低波抗震股」受投信買超加持

川普發動全球貿易大戰，美股連續兩日大跌，法人普遍預期台股7日將補跌。統計顯示，聯電（2303）、中信金（2891）、群創（3481）等15檔抗震股貝他值小於1，代表波動幅度低於大盤，上周獲得投信大幅買超，有望成為短線避風港。

在川普公布「對等」關稅之前，外資已持續賣超台股。以上周三個交易日來看，外資及自營商都連續三日站在賣方，投信則是三日都買超，且大買標的集中在貝他值小於1的個股。

CMoney統計，在上周三個交易日，聯電、中信金、群創、永豐金（2890）、元大金（2885）、欣銓（3264）、玉山金（2884）、第一金（2892）、台泥（1101）、兆豐金（2886）、長榮（2603）、上海商銀（5876）、英業達（2356）、統一（1216）、漢唐（2404）等15檔個股獲得投信買超最多。其中，以金融股占七檔最多，其次是電子股占五檔，傳產股則是水泥、航運及食品股各一檔，相當分散。

就張數來看，投信上周最愛聯電，三個交易日大買3.1萬張，力壓外資賣超3,600多張。聯電傳出與格芯（GlobalFoundries）合併，上周漲1.5%，優於大盤的1.4%跌幅。聯電的貝他值為0.61，相形之下，台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）都大於1.3，顯示這三檔電子權值股的波動程度都高出許多。至於投信買超的其他電子股，以欣銓上周逆勢漲2.6%最優，其次是漢唐漲0.9%。

金融股更是投信最近的最愛，主要是金融股受到關稅的影響較輕，又有高現金股利殖利率的題材。上周投信最愛的金融股為中信金，三個交易日買超逾1.3萬張，激勵股價全周微跌0.1%，優於大盤。在投信買超的其他金融股中，以上海商銀股價漲0.9%最優，其次是永豐金漲0.8%。