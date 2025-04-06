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台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

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台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天上午也在官邸舉行會議，推演國內股市波動的因應方案。（記者許正宏／攝影）
行政院長卓榮泰今天上午也在官邸舉行會議，推演國內股市波動的因應方案。（記者許正宏／攝影）

美國對等關稅政策重創全球股市，各界憂心台股周一開盤恐面臨無量崩跌，傳出金管會已擬定至少18套劇本因應。據了解，行政院長卓榮泰今天上午也在官邸舉行會議，推演國內股市波動的因應方案，金管會也將在下午公布相關救市方針；不過，會中並未討論到國安基金進場護盤議題，待股匯市開盤後再綜合評估。

全球股市因關稅大刀元氣大傷，美股三大指數道瓊工業指數、S&P500 指數、納斯達克指數連兩天近乎崩盤，跌入熊市，政院人士指出，台股與美股、那斯達克連動性高，台灣歷經連假後首度首度開盤，「一定會有比較大的波動」，政府須注意後續效應，今天會議主要針對可能情況進行後續推演。

據了解，今天赴卓揆官邸的代表有金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人。政院人士說明，推演過程中，是參考過去台股幾大跌幅點，以及當時的處置應變方式，官員也有提出多項建議；至於實質方案是否包含「限空令」等，該人士稱，金管會預計下午將公布相關措施。

至於是否討論到國安基金明日是否開臨時會議決定護盤時機，該人士稱，今日會議中未有財政部代表，因此沒有討論到，待明天股匯市開盤後，相關單位將緊盯股市走向，適時作出應變，依照往例，國安基金不會馬上就出動，還是會觀察一段時間，針對情勢做出專業綜合研判。

此外，卓榮泰日前提到，美國對台課徵對等關稅32％，政府將提出880億元協助方案，下周將主動邀請國會朝野共商國是。針對何時通知朝野黨團，政院人士說，目前尚在討論中，還未定案，有消息將對外說明。

台股 國安 指數

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