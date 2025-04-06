川普關稅造成的經濟恐慌「這次一定不一樣」？切老：人的想像力在恐慌中多是往錯誤方式發展

在經濟恐慌中要大家保持樂觀是一件有難度的事，因為每一次的經濟風暴都有會人認為「這次一定不一樣！」。

有些網友可能以為我是年輕小伙子，其實我已經年過50了，我在1993年就開始我的投資人生了。我經歷過1995台海危機、1998亞洲金融風暴、2000年科技股泡沫化、2008年次貸風暴、2011歐債危機、2015中國與新興國家市場泡沫、當然還有2020年的新冠肺炎與2022年的美股成長股泡沫...

回顧過去超過20年的投資史，我對經濟風暴與金融危機的感想都一樣，我都會希望當時能更勇敢在股市裡買更多的股票，那我今天的資產就能增加更多，我的人生也會更輕鬆愉快。

人是想像力豐富的動物，但我們的想像力在恐慌中卻多是往錯誤的方向發展，你只能想像情況還能多糟糕，你的資產會少掉多少，但卻想不出人類要如何解決危機，經濟要如何才能重回正軌。因為這些都需要足夠的時間才能看到變化，而人的樂觀想像通常要在世界開始發生正面變化後才能再次被激發...

這位網友所提到70年代（1968~1982）美國在高通膨時代的美股滯漲時期，認為放股市不如放定存也是已經證實過的錯誤看法（可以搜尋我之前對美股滯漲時期的文章）。

面對川普的全球關稅風暴，我還是一樣的看法，面對經濟危機，你需要的是「事實」，而不是「恐懼」，歷史不會每次都一樣，但會重複韻腳。

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