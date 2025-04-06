台股交易量急凍 預期周一將面臨巨大補跌壓力

加權指數2日上漲18點，收在21,298點，成交量縮至2,401億元。籌碼面部分，三大法人賣超30.8億元，其中外資期貨淨空單減少5,100口至24,285口，現貨賣超10.4億元。投信買超19.2億元，自營商賣超39.6億元。因清明連假關係，上周僅三個交易日，台股下跌304點，跌幅1.4%。

永豐期貨指出，美國上周二公布ISM製造業指數為今年首度萎縮，而經濟是否衰退也是市場關注的重點，台股方面受對等關稅及清明連假影響交易清淡，相關權值股也欲振乏力，盤中也遇中國大陸軍演實彈射擊亂流，但整體走勢偏震盪中性，熱門股方面仍是軍工概念股較為強勢。台股方面目前受五日線反壓，且對等關稅在4月3凌晨3點公布細節，美國總統川普也隨後在4點發表談話，但屆時台股正逢清明連假，若投資人須調整部位僅剩盤後盤或是透過海外期貨進行避險，而後續仍續留意對等關稅的細節以及後續其他國家是否採取反制措施，本周四美國也將公布CPI。

而對等關稅震撼彈也讓美股四大指數連二日重挫，上周五以費半指數下跌7.6%最重，上周四費半跌幅更高達9.8%，本周台股開盤恐將面臨巨大的補跌壓力。